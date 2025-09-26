ISS ide u mirovinu, privatne postaje preuzimaju svemirsku scenu - Monitor.hr
Danas (19:00)

Od orbitalne palače do svemirskog Airbnba

ISS ide u mirovinu, privatne postaje preuzimaju svemirsku scenu

Međunarodna svemirska postaja približava se kraju svog vijeka, a NASA planira njezinu kontroliranu deorbitaciju do 2030. godine uz pomoć SpaceX-a. Ulogu nasljednika preuzimaju privatne kompanije – među njima Vast, koji u suradnji sa SpaceX-om 2026. planira lansirati Haven-1, prvu privatnu svemirsku postaju. Riječ je o manjem modulu namijenjenom četveročlanim posadama i istraživačkim misijama, uključujući farmaceutska i biomedicinska istraživanja. Haven-1 simbolizira prijelaz orbitalne infrastrukture iz državnog u privatni sektor, otvarajući put komercijalizaciji svemira i novoj eri svemirskih stanica. tportal


Nakon više od 20 godina u orbiti, Međunarodna svemirska postaja (ISS) bit će umirovljena 2030. kontroliranim rušenjem u Pacifik. NASA i SpaceX će pomoću posebno modificiranog Dragona usmjeriti postaju prema ‘Point Nemu’, gdje će većina izgorjeti u atmosferi. ISS, vrijedan 160 milijardi dolara, dosegao je kraj radnog vijeka, a popravci su preskupi. Umjesto pokušaja spašavanja, odlučeno je za sigurnu deorbitaciju. ISS ostaje simbol međunarodne suradnje i znanstvenog napretka, a njezina tehnologija pomoći će budućim misijama na Mars i dalje. tportal

Zamislimo da smo na Međunarodnoj svemirskoj postaji, a ne u izolaciji u stanu. Uvjeti su zapravo vrlo slični. Astronautkinja Jessica Meir govori kako u svemu ovome očuvati mentalno i fizičko zdravlje. Bug

Izgorio u atmosferi: Ruski svemirski brod Progres ipak neće pasti na Zemlju

Ruski svemirski teretni brod Progres, nad kojim su ruski inženjeri izgubili kontrolu dok je letio prema Međunarodnoj svemirskoj stanici (ISS), izgorio je u atmosferi u noći s četvrtka na petak. Kapsula s više od tri tone hrane, goriva i potrepština za posadu Međunarodne svemirske stanice pala je iz orbite u 4,04 sati po srednjoeuropskom vremenu i u tom trenutku nalazila se iznad Tihog oceana. Veći dio letjelica koje se vraćaju s ISS-a izgori u atmosferi zbog velikih brzina a manji dijelovi mogu potom pasti u ocean. Net, Novi list, Gizmodo

