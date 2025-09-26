Od orbitalne palače do svemirskog Airbnba
ISS ide u mirovinu, privatne postaje preuzimaju svemirsku scenu
Međunarodna svemirska postaja približava se kraju svog vijeka, a NASA planira njezinu kontroliranu deorbitaciju do 2030. godine uz pomoć SpaceX-a. Ulogu nasljednika preuzimaju privatne kompanije – među njima Vast, koji u suradnji sa SpaceX-om 2026. planira lansirati Haven-1, prvu privatnu svemirsku postaju. Riječ je o manjem modulu namijenjenom četveročlanim posadama i istraživačkim misijama, uključujući farmaceutska i biomedicinska istraživanja. Haven-1 simbolizira prijelaz orbitalne infrastrukture iz državnog u privatni sektor, otvarajući put komercijalizaciji svemira i novoj eri svemirskih stanica. tportal