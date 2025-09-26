Od orbitalne palače do svemirskog Airbnba

Ruski svemirski teretni brod Progres, nad kojim su ruski inženjeri izgubili kontrolu dok je letio prema Međunarodnoj svemirskoj stanici (ISS), izgorio je u atmosferi u noći s četvrtka na petak. Kapsula s više od tri tone hrane, goriva i potrepština za posadu Međunarodne svemirske stanice pala je iz orbite u 4,04 sati po srednjoeuropskom vremenu i u tom trenutku nalazila se iznad Tihog oceana. Veći dio letjelica koje se vraćaju s ISS-a izgori u atmosferi zbog velikih brzina a manji dijelovi mogu potom pasti u ocean. Net, Novi list, Gizmodo