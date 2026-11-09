Kamen po kamen – astronomija ili ezoterija?
Istarski Stonehenge kod Poreča: Zagonetna megalitna struktura između znanosti i metafizike
Na brežuljku Mali sveti Anđeo nedaleko od Poreča nalaze se ostaci jedinstvenog brončanodobnog megalitnog kruga, nastalog između 1600. i 1300. g. pr. Kr. Arheolozi pretpostavljaju da je spomenik služio za obrede ili kao astronomski kalendar, što potkrepljuju nalazi poput keramičke posude, kremenog nožića i životinjskih kostiju. Budući da su na terenu ostali tek temelji, u zvjezdarnici Tičan izrađena je njegova vjerna replika. Osim znanstvenika koji priželjkuju nova istraživanja, lokalitet privlači i zaljubljenike u metafiziku koji vjeruju da se na tom mjestu križaju energetske “zmajeve brazde”. HRT