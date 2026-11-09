Istarski Stonehenge kod Poreča: Zagonetna megalitna struktura između znanosti i metafizike - Monitor.hr
Danas (23:00)

Kamen po kamen – astronomija ili ezoterija?

Istarski Stonehenge kod Poreča: Zagonetna megalitna struktura između znanosti i metafizike

Na brežuljku Mali sveti Anđeo nedaleko od Poreča nalaze se ostaci jedinstvenog brončanodobnog megalitnog kruga, nastalog između 1600. i 1300. g. pr. Kr. Arheolozi pretpostavljaju da je spomenik služio za obrede ili kao astronomski kalendar, što potkrepljuju nalazi poput keramičke posude, kremenog nožića i životinjskih kostiju. Budući da su na terenu ostali tek temelji, u zvjezdarnici Tičan izrađena je njegova vjerna replika. Osim znanstvenika koji priželjkuju nova istraživanja, lokalitet privlači i zaljubljenike u metafiziku koji vjeruju da se na tom mjestu križaju energetske “zmajeve brazde”. HRT


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18.10. (13:00)

Posao za cijele obitelji

Otisci u glini otkrivaju: Žene i djeca stvarali Vojsku od terakote

Novo istraživanje otisaka prstiju u glini pokazuje da slavnu Vojsku od terakote cara Qin Shi Huanga nisu izradili samo odrasli muškarci. Analizom 79 otisaka s 36 kipova, znanstvenici su otkrili da su u izradi sudjelovale žene i djeca mlađa od 15 godina. Prema statističkom modelu, tek 45% otisaka pripada odraslim muškarcima, 32,7% ženama, a 22,3% djeci. Rezultati potvrđuju povijesne zapise o cjelovitoj obiteljskoj radnoj snazi i sustavu naukovanja u radionicama dinastije Qin, gdje su mladi šegrti pomagali iskusnim majstorima pri izradi ovog monumentalnog podzemnog mauzoleja. Science Alert, Index

15.10. (13:00)

Povijest havarija

Arheolozi kod turske obale otkrili najstariju olupinu broda na svijetu, staru kao egipatske piramide

Na dubini od 30 metara kod otoka Kekova u Turskoj, arheolozi su otkrili najstariju olupinu broda na svijetu, staru između 4400 i 4700 godina. Iako se drvo raspalo, pronađena su tri kamena sidra i više od 30 očuvanih amfora s još vidljivim ostacima tereta poput maslinova ulja, vina ili smole. Na temelju specifičnog dizajna keramike, stručnjaci sa stpostotnom sigurnošću smještaju plovilo u rano brončano doba. Brodom dugačkim 10 metara prevozila se roba Sredozemljem prema Troji ili Kreti, čime je s trona najstarije olupine skinuto dosadašnje otkriće kod grčkog otoka Dokosa. Jutarnji

31.05. (17:00)

Zaboravite Rimljane, imamo i mi kiklopa za utrku

Arheološke avanture i razbijanje mitova o Ilirima na kanalu “Ilirske Kronike”

Ilirske kronike domaći je dokumentarno-edukativni YouTube projekt posvećen istraživanju prapovijesne, antičke i autohtone povijesti s naglaskom na prostor Jadrana i zaleđa. Kanal sustavno razbija kolonijalne mitove o Ilirima kao “barbarima” i “primitivcima”, prikazujući njihovu naprednu arhitekturu (kiklopske bedeme, gradine), pomorstvo, trgovinu i društvenu organizaciju. Obilaze teže dostupne arheološke lokalitete (pod morem, u špiljama, na brdima) i donosi snimke s lica mjesta, često prateći aktualna iskopavanja. Emisije se temelje na razgovorima s domaćim i stranim arheolozima, kustosima i povjesničarima, što sadržaju daje znanstvenu težinu. Prate ih na portalu Dalmacija Danas, na kojem donose opsežnije reportaže (primjer).

11.05. (20:00)

Kad i polja možda čuvaju ušteđevinu

Povijesni nalaz kod Rene: Otkriveno najveće vikinško srebrno blago u Norveškoj

U mjestu Mørstad kod grada Rene, amateri su detektorom metala otkrili rekordno blago od preko 3.150 srebrnih kovanica. Arheolozi iz Osla procjenjuju da su novčići zakopani oko 1050. godine, na samom zalasku vikinškog doba. Pronađeni su novčići povezani s vladarima Knutom Velikim, Æthelredom II. i Haraldom Hardradeom, što svjedoči o ranoj tranziciji na nacionalni monetarni sustav. Kovanice su u izvrsnom stanju, vjerojatno izvorno čuvane u kožnoj vreći, koja je po svemu sudeći namjerno zakopana. Archaeologymag, Agroklub

03.09.2025. (22:00)

A tu si se skrivao, Zmaju jedan

Otkriven grob Huseina-kapetana Gradaščevića, Zmaja od Bosne… u Turskoj

Nakon višemjesečnih istraživanja, dr. Emir Demir identificirao je u Istanbulu grob Huseina-kapetana Gradaščevića, vođe Velikog bosanskog ustanka iz 1831. godine. Ranije se vjerovalo da njegov nadgrobni spomenik pripada drugoj osobi. Korištenjem povijesnih fotografija, spisa Hamdije Kreševljakovića i savjeta stručnjaka, Demir je precizno locirao mjesto počinka bosanskog nacionalnog heroja. Na spomeniku stoji natpis s detaljima o Gradaščeviću i datumu smrti, 17. kolovoza 1834. godine. To otkriće bit će detaljno objavljeno u znanstvenom časopisu. Index

23.12.2024. (08:00)

Ono kad lopata i umjetna inteligencija briljiraju

Otkrivanje prošlosti: kad povijest sama ispliva

  • Rimski dodekaedar: Pronađen u Engleskoj, svrha ovog neobičnog predmeta ostaje misterij.
  • Izgubljeni Chopinov valcer: Neznano djelo skladatelja otkriveno u Morgan Library, izazvalo oduševljenje.
  • Picassova slika: Skrivena u talijanskom podrumu, vrijedna 6 milijuna eura.
  • Dalíjeve litografije: 10 komada pronađeno u garaži nakon 50 godina.
  • Mramorni Hermes: Skulptura iz drevne Heraklee očuvana u kanalizaciji.
  • Egipatska mastaba: Grobnica iz Dahšura stara 4300 godina, bogata freskama.
  • Erotske freske Pompeja: Mitološke scene otkrivene u zapanjujućoj kući.
  • Platonovi svici: AI otkrila filozofske detalje o njegovoj smrti i nepoznate dijaloge.
22.11.2024. (11:00)

Kad ti rijeka pokaže zube

U plićaku rijeke Drave na sjeveru Hrvatske izvadili zub mamuta

Nije rijetkost da se u rukavcima Mure i Drave pronađu nalazi iz prapovijesnog doba, no kada se iz plićaka izvadi zub životinje koja je težila četiri tone onda je to senzacija sama po sebi. Najvjerojatnije je riječ o zubu južnog mamuta koji se prije stotinu tisuća godina, za vrijeme pleistocena, slobodno kretao Europom. Stotinama tisuća godina krio se u dubinama Drave i onda ga je pronašao mladić koji je zagazio u plićak nakon vožnje kajakom. Detalji će biti poznati nakon analize, no ako se utvrdi da je riječ o južnom mamutu, to će biti prvi takav nalaz u kontinentalnoj Hrvatskoj. HRT

08.07.2024. (19:00)

Bolji su i od Indiane Jonesa

Youtuberov projekt pomogao astronomima otkriti jednu od tajni mehanizma iz Antikitere

Poznati youtuber i astronomi koji rade na gravitacijskim valovima neobičan su spoj, ali upravo oni zajedničkim su naporima došli do jednog bitnog arheološkog otkrića. Mehanizam iz Antikitere otkriven je 1901. godine kod istoimenog grčkoj otoka. Iznimno je to složeni mehanički uređaj sa zupčanicima i brojčanicima, a služio je, kako je dugogodišnja istraga pokazala) za predviđanje položaja planeta, Sunca i Mjeseca, pomrčina te kao kalendar. Pretpostavlja se da potječe od 150. do 100. prije Krista, pa se samim time smatra prvim analognim računalom i čudom mehanike, budući da su se slični mehanizmi u poznatoj nam povijesti pojavili tek 15-ak stoljeća kasnije.

Na temelju rendgenskih snimki iz 2020. godine, fragmenata i nepotpunih informacija koje je “iskopala” Budiseliceva istraga, statistička je analiza pokazala da misteriozni brojčanik mehanizma ima vrlo vjerojatno 354 rupe, a ne njih 365. to bi značilo da je vrlo vjerojatno njegova namjena bila praćenje starogrčkog lunarnog kalendara. Bug

08.10.2023. (10:00)

Kako to? Kako to?

Viminacijska flota izronila iz ugljenokopa

Brod pronađen blizu Viminacijuma: Nastavak priče

Arheološki lokalitet Viminacium u Srbiji, čije je istraživanje počelo zbog ostataka rimske prijestolnice provincije Gornje Mezije, još jednom je iznenadilo stručnjake. Otkriće “fosiliziranih” brodova, duboko u tlu brda ispod rudnika ugljena Kostolac, na kojem se prostirao veliki rimski grad Viminacium, zaprepastilo je i najiskusnije arheologe, a najveća enigma je iz kojeg razdoblja potječu brodovi, hermetički sačuvani glinom i muljem?! Pronađeni su u istoj zoni gdje i ostaci mamuta, stari milijun godina, na 19-20 metara dubine. Po toj analogiji, brodovi bi potjecali iz vremena od prije 70.000 godina, što je po službenoj povijesti i arheologiji – nemoguće. Arheologe dodatno zbunjuje to što kraj plovila nema predmeta koje su koristili lađari. Raspored monoksila i brodova podsjeća na poredak ratnog desanta, ali nisu pronađeni tragovi koji upućuju na borbe ili paljevine. Jednostavno, kao da je sve odjednom propalo u mulj. Atma/Novosti/Punkufer