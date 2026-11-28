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Istraživanje u zagrebačkim klubovima: Gotovo dvije trećine posjetitelja probalo drogu, četvrtina kokain
Istraživanje Instituta Ivo Pilar na 599 posjetitelja zagrebačkih noćnih klubova pokazalo je da je gotovo dvije trećine njih barem jednom konzumiralo ilegalne droge, najviše kanabis, dok je četvrtina probala kokain. Konzumacija stimulansa najčešća je u dobi od 25 do 34 godine, a raste i upotreba novih droga poput ketamina te GHB-a. Stručnjaci posebno upozoravaju na opasno kombiniranje alkohola i više vrsta droga tijekom istog izlaska, što izaziva brojne fizičke i psihičke nuspojave. Polovica konzumenata podržava uvođenje besplatnog i anonimnog testiranja sastava droga, koje je predviđeno i novim smjernicama HZJZ-a. Telegram