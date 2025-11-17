Inflacija ih je očito zaobišla

Fentanil je sintetička droga za koju se procjenjuje da je 50 puta jača od heroina te je uzrok smrti desetaka tisuća Amerikanaca koji umiru zbog predoziranja svake godine. Sjedinjene Američke Države nastoje unaprijed upozoriti svoje saveznike “kako drugi ne bi imali isti problem koji oni imaju”. Fentanil i druge sintetičke droge trenutno ne predstavljaju glavnu opasnost Europskoj uniji s obzirom da je kanabis na kontinentu najpoznatija droga, a kokain je ona čija je konzumacija u najvećem porastu. Index Psihijatar Ivan Ćelić s Klinike za psihijatriju Vrapče je za RTL rekao da su kod nas zabilježena dva slučaja smrti od predoziranja tom drogom. Najviše su izloženi oni koji kupuju drogu na ulici. Jedan od posebnim problema je da vi možete kupiti kokain koji može biti prošaran fentanilom, gdje su dileri pomiješali da bi dobili viši ovisnički potencijal. Stvaranje ovisnosti na fentanil koji je od 50 do 100 puta moćniji od heroina i morfija i naravno povećava vjerojatnost od brojnih komplikacija. Najveća je komplikacija respiratorna depresija koja nominalno vodi u smrt. Index