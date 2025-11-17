Inflacija ih je očito zaobišla
Kokain sve jeftiniji, ponuda veća, porastao broj konzumenata
Cijena kokaina (na narko tržištu) ranije se kretala između 30 i 35 tisuća eura po kilogramu, dok sada pada na 16 do 18 tisuća eura. To dovodi do nove kompeticije narko bandi, pada zarada i međusobnih obračuna kakvih imate u švedskom gradu Malmöu. Dok je proizvodnja heroina, nakon dolaska talibana na vlast u Afganistanu, pala za čak 70 do 80 posto, raste proizvodnja ecstasya i kokaina, a u pojedinim državama poput Španjolske – i metamfetamina. Dugotrajno uzimanje kokaina u visokim dozama može, između ostalog, rezultirat razvojem paranoidne psihoze s nasilnim ponašanjem, rekli su na simpoziju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo prošli tjedan. Klikaj