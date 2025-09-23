Kokain se u Hrvatskoj često miješa s lijekom za parazite kod svinja i ovaca - Monitor.hr
Danas (10:00)

Pazite da vam ne stave drogu u kokain

Kokain se u Hrvatskoj često miješa s lijekom za parazite kod svinja i ovaca

Kokain u Hrvatskoj bilježi rast popularnosti, osobito među mladima, no njegova čistoća snažno varira – od 0,3 do 88 posto – jer se “reže” opasnim primjesama poput fenacetina, lidokaina i veterinarskog lijeka levamisola, kažu iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Te tvari mogu izazvati aritmije, oštećenja organa i pad imuniteta. Stručnjaci upozoravaju i na rizik od pojave fentanila, koji već hara Europom. Prema podacima, konzumacija kokaina u općoj populaciji porasla je s 0,5 posto 2011. na 2,6 posto 2023., a među mladima na 4,2 posto, što ga čini sve većim javnozdravstvenim problemom. Index


Srijeda (15:30)

Svijet je dobio novog Pabla Escobara: Nemesio Oseguera – Mencho trenutno je najmoćniji trgovac drogom, tjeralica za njim vrijedi 15 milijuna dolara

03.08. (22:00)

Kad kemija upozna kapitalizam, netko ostane bez daha – doslovno

Sintetski spoj stotinu puta jači od morfija postao je ubojica koji hara SAD-om i prijeti ostatku svijeta

Fentanil, sintetski opioid stotinu puta jači od morfija, prerastao je u globalnu krizu s epicentrom u SAD-u, gdje godišnje uzrokuje više od 70.000 smrti. Nekad legalan analgetik, danas je ulični otrov koji dolazi iz meksičkih labosa, a sirovine za njegovu proizvodnju stižu iz Kine i Indije putem zamaskiranih narudžbi. Tabletice koje izgledaju kao Xanax ili Adderall sadrže smrtonosne mikrodoze. Sustav distribucije funkcionira poput e-commerce platforme – jeftino, brzo i smrtonosno precizno, dok zakonodavci kasne, a algoritmi opskrbe ne spavaju. Igor Berecki za Bug

26.07. (17:00)

Kad ti tetovaža zna više od tebe nakon par gutljaja

Tetovaža za prst u piće: brza detekcija GHB-a na koži

Korejski znanstvenici razvili su privremenu tetovažu koja otkriva prisutnost GHB-a, zloglasne droge za silovanje. Naljepnica pričvršćena na kožu mijenja boju iz žute u crvenu pri kontaktu s kontaminiranim pićem – dovoljno je umočiti prst i dotaknuti tetovažu. Uređaj detektira i minimalne količine GHB-a u raznim napitcima, čime omogućuje brzu i diskretnu zaštitu od potencijalnog napada. Bug donosi i ostale vijesti iz svijeta znanosti.

11.04. (16:00)

Kad ti je rijeka puna benzodiazepina, ni brane ti više nisu problem

Tablete za smirenje mogu ubrzavati migraciju lososa

Studija švedskih znanstvenika otkrila je da klobazam, lijek za spavanje koji završava u rijekama, ubrzava migraciju mladih atlantskih lososa kroz brane u rijeci Dal. Lososi izloženi ovom lijeku brže su stigli do Baltičkog mora, što se naizgled čini korisnim. No znanstvenici upozoravaju da promjene u prirodnom ponašanju mogu imati dugoročne negativne posljedice za cijele ekosustave. Problem leži u niskoj biorazgradivosti lijekova i neučinkovitom pročišćavanju otpadnih voda, zbog čega ostaju prisutni u okolišu. Index

09.12.2024. (18:00)

Dostava na klik

Kako je dark web preuzeo posao uličnih dilera

Ova globalna tranzicija prema sintetičkim drogama i decentraliziranim modelima proizvodnje i distribucije odražava se na svaki aspekt tržišta narkotika – od smanjenja troškova transporta do smanjenja rizika od policijskih zapljena i uhićenja. Kombinacija anonimnih mreža poput Tora, kriptovaluta i dostupnosti sirovina putem online trgovine omogućava širokoj bazi pojedinaca ulazak u ilegalni svijet trgovine drogom, čime se čini da su opasnosti toga posla – barem za one uključene u gornje slojeve mreže – nikada manje. S druge strane, potrošači i krajnji distributeri, koji su često manje zaštićeni, i dalje snose najveće rizike, uključujući ozbiljne kazne, nasilje i rizike povezane s konzumacijom nesigurnih proizvoda. Igor Berecki za Bug.

09.05.2024. (22:00)

Iako misliš da smanjuje bol, droga je povećava

Smrtonosna droga fentanil prijeti Europi i Hrvatskoj

U pitanju je sintetički opijat koji je čak sto puta jači od morfina i 50 puta jači od heroina. Heroin je još uvijek prisutan, ali uz naznake da će, nakon smjene vlasti u Afganistanu, doći do redukcije ponude na tržištu. Europa, ali i Hrvatska se pripremaju za pojavu ove droge. HZJZ će od jeseni pokrenuti pilot-projekt uvođenja kućnih doza naloksona, nazalnog spreja koji spašava život u slučaju predoziranja opioidima. Od predoziranja fentanilom je samo lani u SAD-u, gdje je ova droga prisutna već neko vrijeme, umrlo više od 200.000 ljudi. (Poslovni dnevnik)

28.09.2023. (12:00)

Od pakla ljubavi spasila ih droga

SAD Europi: Fentanil je problem koji imate, a ne znate ili ćete ga tek imati

Fentanil je sintetička droga za koju se procjenjuje da je 50 puta jača od heroina te je uzrok smrti desetaka tisuća Amerikanaca koji umiru zbog predoziranja svake godine. Sjedinjene Američke Države nastoje unaprijed upozoriti svoje saveznike “kako drugi ne bi imali isti problem koji oni imaju”. Fentanil i druge sintetičke droge trenutno ne predstavljaju glavnu opasnost Europskoj uniji s obzirom da je kanabis na kontinentu najpoznatija droga, a kokain je ona čija je konzumacija u najvećem porastu. Index Psihijatar Ivan Ćelić s Klinike za psihijatriju Vrapče je za RTL rekao da su kod nas zabilježena dva slučaja smrti od predoziranja tom drogom. Najviše su izloženi oni koji kupuju drogu na ulici. Jedan od posebnim problema je da vi možete kupiti kokain koji može biti prošaran fentanilom, gdje su dileri pomiješali da bi dobili viši ovisnički potencijal. Stvaranje ovisnosti na fentanil koji je od 50 do 100 puta moćniji od heroina i morfija i naravno povećava vjerojatnost od brojnih komplikacija. Najveća je komplikacija respiratorna depresija koja nominalno vodi u smrt. Index

11.11.2022. (19:49)

Belgija je nova kokainska prijestolnica Europe, a ključnu ulogu imaju dileri iz Hrvatske

30.09.2022. (12:00)

Forum je moja terapija

Internetski forumi pomažu u apstinenciji

Sudjelovanje u internetskim zajednicama, posebno onima koje ne spominju teme o lijekovima, drogama i ovisnostima, može pomoći pacijentima da steknu neprocjenjivi “društveni kapital” koji značajno smanjuje vjerojatnost da će bivši ovisnik ponovno posegnuti za opioidima. Istraživači su se fokusirali na subreddit “OpiatesRecovery”. Više od 31.000 članova koristilo je ovaj forum koji nudi podršku i informacije o oporavku, a mnogi redovito daju izjave o svom statusu i broje dane od posljednjeg uzimanja opioida. Pokazalo se da što je veći broj online grupa koje nisu povezane s opioidima to je manji rizik od ponovnog uzimanja supstanci. To vrijedi čak i kad se uračuna i članstvo na forumima o oporavku ili uzimanju supstanci. Bug

20.07.2021. (11:30)

Malo se opustili

Petorica vojnika pala na testu na kokain, jedan od njih je radio na osiguranju vojnog i državnog vrha

Na ciljanoj provjeri tijekom testiranja četvorica pripadnika Zapovjedništva za specijalne snage Hrvatske vojske te jedan pripadnik Vojne policije pali su na testiranju na droge. U pitanju je kokain, a potonji je već bio pod povećalom prije testiranja. Protiv njih je pokrenut stegovni postupak, a u tijeku je i istraga sigurnosnih propusta te se postavlja pitanje jesu li vojni obavještajci znali za događanja. Nakon suđenja bit će nečasno otpušteni iz službe i udaljeni iz sustava. Jutarnji list