Gole vijesti s asfalta: Kad u "rekreaciju" uleti kriva supstanca
Provjereno: Iza rastrojenog ponašanja na zagrebačkim ulicama stoje opasne nove droge i zlouporaba opijata
Nedavni uznemirujući prizori golih i rastrojenih ljudi u Zagrebu posljedica su konzumacije neklasičnih psihoaktivnih tvari, a ne epidemije akutnih psihoza, potvrđuju stručnjaci. Dok se u travnju bilježio val trovanja LSD-em, liječnici upozoravaju i na opasnosti od kokaina (koji uzrokuje čak 30 % bolničkih intoksikacija), tekućeg ecstasyja (GHB) te potencijalno fentanila, kojeg standardni testovi ne otkrivaju. Laka dostupnost ilegalnih supstanci i njihovo društveno opravdavanje kroz “rekreaciju” dovode do dramatičnih hitnih stanja. Struka stoga hitno apelira na veću društvenu odgovornost i snažnije ulaganje u prevenciju. Dnevnik