Bez eksplozije, ali s puno politike
Fentanil: droga koja je proglašena bombom
Trump je fentanil proglasio „oružjem za masovno uništenje“, premještajući problem iz javnog zdravstva u sferu nacionalne sigurnosti. Iako je riječ o izuzetno snažnom i smrtonosnom opioidu koji godišnje ubije desetke tisuća ljudi u SAD-u, stručnjaci upozoravaju da je njegova teroristička upotreba tehnički vrlo ograničena. Većina smrti posljedica je ilegalno kontaminiranih droga, ne napada. Kritičari odluku vide kao politički manevar koji potiče militarizaciju „rata protiv droga“, dok prevencija i liječenje ostaju zapostavljeni. DW