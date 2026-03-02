Stotine spašenih: Sakoman kod Stankovića o iskustvu u borbi protiv droge - Monitor.hr
Danas (08:00)

Čiste glave bez cuge i trave

Stotine spašenih: Sakoman kod Stankovića o iskustvu u borbi protiv droge

U emisiji Nedjeljom u 2 gostovao je Slavko Sakoman, dugogodišnji stručnjak za liječenje ovisnosti. Upozorio je na snažan porast konzumacije kokaina i amfetamina nakon 2015., istaknuvši da je dostupnost droga ključni problem. Tijekom 42 godine rada liječio je stotine pacijenata, naglašavajući važnost prvog razgovora, obiteljske terapije i preventivnog rada u školama. Kritizira slabosti sustava, pad broja liječenih i rast smrtnosti te predlaže rano otkrivanje konzumenata i bolju suradnju institucija u borbi protiv zlouporabe droga. HRT


Slične vijesti

Srijeda (18:00)

Oboje veseli, a šteti

Studije usporedile dugoročne zdravstvene rizike alkohola i kanabisa

Rasprava o tome je li štetniji alkohol ili kanabis traje desetljećima, a istraživanja pokazuju da obje tvari nose ozbiljne rizike. Prema podacima NHS, dugotrajna konzumacija alkohola povećava rizik od moždanog udara, bolesti jetre, raka i mentalnih poremećaja. Studija objavljena u International Journal of Drug Policy navodi da su dugoročne posljedice kanabisa u prosjeku blaže, ali slabije istražene. Kanabis se povezuje s kroničnim bronhitisom i većim rizikom psihotičnih simptoma, osobito kod mladih, dok alkohol nosi veći rizik ovisnosti, smrtonosnih predoziranja i težih društvenih posljedica. Index

04.01. (08:00)

Nije ni u top 3, ali druge države ne trebaju "demokraciju"

Suprotno Trumpovim tvrdnjama, najviše kokaina u SAD ne dolazi iz Venecuele

Globalna proizvodnja kokaina dosegnula je rekordne razine, no glavne rute krijumčarenja u SAD uglavnom zaobilaze Venecuelu, pokazuju izvješća Ureda UN-a za droge i kriminal (UNODC) i američke Agencije za suzbijanje droga (DEA). Većina grma koke, sirovine za kokain, uzgaja se u Kolumbiji, a slijede Peru i Bolivija. Izvješće također otkriva da su glavne krijumčarske rute prema SAD-u tijekom 2023. i 2024. godine vodile kroz Kolumbiju, Peru i Ekvador. Stručnjaci potvrđuju da se Venecuela koristi kao “tranzitni koridor” za dio kolumbijskog kokaina, ali uglavnom za pošiljke namijenjene Europi preko istočnih Kariba ili Brazilu. Index

21.12.2025. (17:00)

Bez eksplozije, ali s puno politike

Fentanil: droga koja je proglašena bombom

Trump je fentanil proglasio „oružjem za masovno uništenje“, premještajući problem iz javnog zdravstva u sferu nacionalne sigurnosti. Iako je riječ o izuzetno snažnom i smrtonosnom opioidu koji godišnje ubije desetke tisuća ljudi u SAD-u, stručnjaci upozoravaju da je njegova teroristička upotreba tehnički vrlo ograničena. Većina smrti posljedica je ilegalno kontaminiranih droga, ne napada. Kritičari odluku vide kao politički manevar koji potiče militarizaciju „rata protiv droga“, dok prevencija i liječenje ostaju zapostavljeni. DW

14.12.2025. (20:00)

Ti ne radiš, one djeluju

Ovisnosti rijetko otvaraju bolovanje, ali ga zato produžuju

Bolovanja zbog ovisnosti o alkoholu i drogama u Hrvatskoj čine tek 0,2 posto svih slučajeva, ali su među najdugotrajnijima, pokazuju podaci HZZO-a. U 2023. godini 515 osoba ostvarilo je više od 59 tisuća dana bolovanja, a sličan trend nastavljen je i 2024. Najčešće ovisnosti na radnom mjestu su alkohol, droge, kocka i digitalne navike. Stručnjaci upozoravaju da poslodavci sve češće biraju sankcije umjesto liječenja, iako je podrška ključna za oporavak i povratak radnika. Index

17.11.2025. (09:00)

Inflacija ih je očito zaobišla

Kokain sve jeftiniji, ponuda veća, porastao broj konzumenata

Cijena kokaina (na narko tržištu) ranije se kretala između 30 i 35 tisuća eura po kilogramu, dok sada pada na 16 do 18 tisuća eura. To dovodi do nove kompeticije narko bandi, pada zarada i međusobnih obračuna kakvih imate u švedskom gradu Malmöu. Dok je proizvodnja heroina, nakon dolaska talibana na vlast u Afganistanu, pala za čak 70 do 80 posto, raste proizvodnja ecstasya i kokaina, a u pojedinim državama poput Španjolske – i metamfetamina. Dugotrajno uzimanje kokaina u visokim dozama može, između ostalog, rezultirat razvojem paranoidne psihoze s nasilnim ponašanjem, rekli su na simpoziju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo prošli tjedan. Klikaj

23.09.2025. (12:00)

Pazite da vam ne stave drogu u kokain

Kokain se u Hrvatskoj često miješa s lijekom za parazite kod svinja i ovaca

Kokain u Hrvatskoj bilježi rast popularnosti, osobito među mladima, no njegova čistoća snažno varira – od 0,3 do 88 posto – jer se “reže” opasnim primjesama poput fenacetina, lidokaina i veterinarskog lijeka levamisola, kažu iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Te tvari mogu izazvati aritmije, oštećenja organa i pad imuniteta. Stručnjaci upozoravaju i na rizik od pojave fentanila, koji već hara Europom. Prema podacima, konzumacija kokaina u općoj populaciji porasla je s 0,5 posto 2011. na 2,6 posto 2023., a među mladima na 4,2 posto, što ga čini sve većim javnozdravstvenim problemom. Index

17.09.2025. (17:30)

Svijet je dobio novog Pabla Escobara: Nemesio Oseguera – Mencho trenutno je najmoćniji trgovac drogom, tjeralica za njim vrijedi 15 milijuna dolara

03.08.2025. (22:00)

Kad kemija upozna kapitalizam, netko ostane bez daha – doslovno

Sintetski spoj stotinu puta jači od morfija postao je ubojica koji hara SAD-om i prijeti ostatku svijeta

Fentanil, sintetski opioid stotinu puta jači od morfija, prerastao je u globalnu krizu s epicentrom u SAD-u, gdje godišnje uzrokuje više od 70.000 smrti. Nekad legalan analgetik, danas je ulični otrov koji dolazi iz meksičkih labosa, a sirovine za njegovu proizvodnju stižu iz Kine i Indije putem zamaskiranih narudžbi. Tabletice koje izgledaju kao Xanax ili Adderall sadrže smrtonosne mikrodoze. Sustav distribucije funkcionira poput e-commerce platforme – jeftino, brzo i smrtonosno precizno, dok zakonodavci kasne, a algoritmi opskrbe ne spavaju. Igor Berecki za Bug

26.07.2025. (17:00)

Kad ti tetovaža zna više od tebe nakon par gutljaja

Tetovaža za prst u piće: brza detekcija GHB-a na koži

Korejski znanstvenici razvili su privremenu tetovažu koja otkriva prisutnost GHB-a, zloglasne droge za silovanje. Naljepnica pričvršćena na kožu mijenja boju iz žute u crvenu pri kontaktu s kontaminiranim pićem – dovoljno je umočiti prst i dotaknuti tetovažu. Uređaj detektira i minimalne količine GHB-a u raznim napitcima, čime omogućuje brzu i diskretnu zaštitu od potencijalnog napada. Bug donosi i ostale vijesti iz svijeta znanosti.

11.04.2025. (16:00)

Kad ti je rijeka puna benzodiazepina, ni brane ti više nisu problem

Tablete za smirenje mogu ubrzavati migraciju lososa

Studija švedskih znanstvenika otkrila je da klobazam, lijek za spavanje koji završava u rijekama, ubrzava migraciju mladih atlantskih lososa kroz brane u rijeci Dal. Lososi izloženi ovom lijeku brže su stigli do Baltičkog mora, što se naizgled čini korisnim. No znanstvenici upozoravaju da promjene u prirodnom ponašanju mogu imati dugoročne negativne posljedice za cijele ekosustave. Problem leži u niskoj biorazgradivosti lijekova i neučinkovitom pročišćavanju otpadnih voda, zbog čega ostaju prisutni u okolišu. Index