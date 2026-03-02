Čiste glave bez cuge i trave
Stotine spašenih: Sakoman kod Stankovića o iskustvu u borbi protiv droge
U emisiji Nedjeljom u 2 gostovao je Slavko Sakoman, dugogodišnji stručnjak za liječenje ovisnosti. Upozorio je na snažan porast konzumacije kokaina i amfetamina nakon 2015., istaknuvši da je dostupnost droga ključni problem. Tijekom 42 godine rada liječio je stotine pacijenata, naglašavajući važnost prvog razgovora, obiteljske terapije i preventivnog rada u školama. Kritizira slabosti sustava, pad broja liječenih i rast smrtnosti te predlaže rano otkrivanje konzumenata i bolju suradnju institucija u borbi protiv zlouporabe droga. HRT