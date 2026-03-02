Čiste glave bez cuge i trave

Kokain u Hrvatskoj bilježi rast popularnosti, osobito među mladima, no njegova čistoća snažno varira – od 0,3 do 88 posto – jer se “reže” opasnim primjesama poput fenacetina, lidokaina i veterinarskog lijeka levamisola, kažu iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Te tvari mogu izazvati aritmije, oštećenja organa i pad imuniteta. Stručnjaci upozoravaju i na rizik od pojave fentanila, koji već hara Europom. Prema podacima, konzumacija kokaina u općoj populaciji porasla je s 0,5 posto 2011. na 2,6 posto 2023., a među mladima na 4,2 posto, što ga čini sve većim javnozdravstvenim problemom. Index