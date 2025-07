Kad već bacamo hranu, dajmo joj barem šansu da preživi frižider

Istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Agricultural and Food Chemistry razotkriva da uobičajeni fungicidi, poput boskalida i difenokonazola, koji se koriste u uzgoju jagoda, mijenjaju strukturu stanica ovog voća, čineći ih bezukusnima, bljutavima i manje hranjivima. Studija je također pokazala smanjenje količine šećera i hranjivih tvari poput vitamina C, te povećanje kiselosti. (Agroklub)