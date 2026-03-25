Djelujte uredski, kao da ste u devedesetima

Još jedan neologizam proizašao iz našeg vremena, spojenica riječi phone i snubbing (ignoriranje). Na romantičnoj ste večeri ili poslovnom sastanku i netko je stalno na mobitelu, dok vi samo gledate i čekate kada će vam se posvetiti (iako može biti i obratno). Pametni telefoni nezaobilazni su dio naše svakodnevice i utječe nam na živote, no pitanje je kako smanjiti ovisnost o njemu kada za njegovo korištenje nema potrebe? Utvrđeno je kako je mnogim ljudima danas tim teže stvarati kvalitetne odnose i sklapati nova prijateljstva, kao i održavati ih. Iako je korištenje mobitela u prisutnosti drugih specifično za mlađe ljude, njihovu popularnost pospješila je na sve generacije vrijeme pandemije. Iako je to načelno dobro kod odnosa na daljinu, postoje trenuci kada bismo morali odložiti naše mobitele. IFL Science