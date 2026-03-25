Djelujte uredski, kao da ste u devedesetima
Native Union Pop Phone: USB telefonska slušalica za mobitel
Ova slušalica ne traži baterije ni Bluetooth uparivanje – samo je ukopčate u mobitel ili laptop i spremni ste za Zoom, Teams ili FaceTime. Čišćeg zvuka i ergonomskog dizajna, ovaj gadget smanjuje izloženost mobilnom zračenju za čak 99%. Idealna je za duge razgovore bez zamaranja ruku, a ugrađena tipka za javljanje drži stvari jednostavnima. Ukratko: više pričajte, manje skrolajte. Uncrate – “Vodič za kupnju za muškarce”, ali njihov tech dio je pun vrhunskih, često limitiranih i skupih igračaka koje je uglavnom gušt samo gledati. Osim ove slušalice, nju se može kupiti za oko 36 eura.