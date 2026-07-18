Život nakon EU infuzije
Kad se ugase EU motori: Hrvatski BDP usporava unatoč statističkom optimizmu
Iako vladajući ističu spektakularan rast BDP-a i dosezanje 80% kupovne moći EU-a, relevantne institucije poput UniCredita najavljuju hlađenje hrvatskoga gospodarstva. Dosadašnji motori rasta – domaća potražnja i masovno povlačenje EU sredstava – polako slabe. Dok će ostatak srednje i istočne Europe bilježiti ubrzanje (poput Poljske i Srbije), Hrvatska ostaje među rijetkima s trendom pada rasta (prognoza: 2,5% ove i 2,3% iduće godine). Ekonomisti upozoravaju da je novac iz fondova prvenstveno završio u infrastrukturi, dok su nužne strukturne reforme za jačanje konkurentnosti i privlačenje kapitala ponovno izostale. Tomislav Pili za Lider.