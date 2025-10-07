Kako je pohlepa ubila streaming: Izgleda da se piratstvo vratilo jače nego ikad? - Monitor.hr
Danas (13:00)

Streaming self-sabotage: Kad tvrtke same sebi režu kabel

Kako je pohlepa ubila streaming: Izgleda da se piratstvo vratilo jače nego ikad?

Streaming servisi poput Netflixa, Disneya i HBO-a doživljavaju pad zbog previsokih cijena, fragmentacije sadržaja, naplate dijeljenja lozinki i brisanja popularnih serija. Korisnici, frustrirani skrivenim troškovima i ograničenjima, masovno prelaze na piratske stranice koje nude sve i odmah, bez geo-blokada. Do 2024. godine piratstvo je eksplodiralo, s 216 milijardi posjeta, predvođeno generacijom Z, uz milijardne gubitke za industriju i desetke tisuća izgubljenih radnih mjesta. Izvor je – Youtube video? Komentiraju na Forumu


Slične vijesti

28.12.2024. (16:00)

Najpopularnije na nepopularnoj listi

Objavljena lista najskidanijih serija ove godine

Među najpiratiziranijim serijama ove godine našle su se “Zmajeva kuća” (House of the Dragon), koja je zauzela prvo mjesto, zatim Amazonova serija o superjunacima “The Boys” na drugom mjestu, te povijesna drama “Shōgun” s Disney+ na trećem. Četvrto mjesto pripalo je Netflixovoj animiranoj seriji “Arcane”, dok se na petom našla “The Penguin” s platforme Max. Na ljestvici su se našle i serije poput “Fallout” i “Reacher” s Amazon Primea, “Silo” s Apple TV+, “Dune: Prophecy” s Maxa te “Halo” s Paramount+. Bug

22.12.2024. (18:00)

Piratski streaming: Robin Hood ili kriminal s kravatom?

Ilegalni streaming nogometnih utakmica postao velik problem za europske nogometne lige

Španjolska La Liga je u Buenos Airesu pozvala na borbu protiv globalnog video piratstva, optužujući tehnološke divove za suradnju s ilegalnim streaming servisima. Ove mreže, često vođene organiziranim kriminalom, nanose milijarde štete zabavnoj industriji, uključujući nogometne prijenose. Europol je nedavno razotkrio kriminalnu skupinu s članovima i iz Hrvatske, optuženima za zaradu od gotovo šest milijuna eura. Ilegalni streaming cvjeta zbog jeftine ponude, osobito u siromašnim regijama. Legalni emiteri traže oštrije mjere dok upozoravaju da piratstvo nije bezazlen prijestup, već ozbiljan problem s globalnim posljedicama. DW

28.11.2024. (17:00)

Kad piraterija postane skupa avantura

Uhićenja ljudi koji su trgovali piratskim sadržajem šalju signal da bi i kod nas moglo odzvoniti svim piratima

Europol je u velikoj akciji ugasio ilegalnu IPTV mrežu s 22 milijuna korisnika, uhitivši 102 osobe u deset zemalja, uključujući Hrvatsku. Osumnjičeni su distribuirali više od 2500 TV kanala, često sportskih, uz zaradu od prodaje jeftinih paketa. Dok kazne za korisnike u Hrvatskoj zasad nisu stroge, iskustva iz Njemačke i Italije pokazuju da bi se to moglo promijeniti. Italija je uvela kazne i do 5000 eura za gledatelje piratskih sadržaja. Pitanje ostaje: mogu li korisnici ilegalnih usluga u budućnosti postati sljedeći ciljevi pravosuđa? tportal

13.06.2023. (18:52)

Samo 16% građana Hrvatske priznaje da gleda piratske sadržaje, primarno zbog sporta