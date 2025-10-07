Streaming self-sabotage: Kad tvrtke same sebi režu kabel
Kako je pohlepa ubila streaming: Izgleda da se piratstvo vratilo jače nego ikad?
Streaming servisi poput Netflixa, Disneya i HBO-a doživljavaju pad zbog previsokih cijena, fragmentacije sadržaja, naplate dijeljenja lozinki i brisanja popularnih serija. Korisnici, frustrirani skrivenim troškovima i ograničenjima, masovno prelaze na piratske stranice koje nude sve i odmah, bez geo-blokada. Do 2024. godine piratstvo je eksplodiralo, s 216 milijardi posjeta, predvođeno generacijom Z, uz milijardne gubitke za industriju i desetke tisuća izgubljenih radnih mjesta. Izvor je – Youtube video? Komentiraju na Forumu