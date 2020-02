Pliva zdravlje objašnjava što i kakav je koronavirus – spada u skupinu poznatih virusa od kojih većina uzrokuje običnu prehladu, no koronavirus 2019-nCoV izaziva težu kliničku sliku, u određenom postotku slučajeva dovodi do smrtonosnog ishoda, a ima i potencijal globalnog (pandemijskog) širenja. Dobra je vijest da je manje zarazan i smrtonosan od gripe ili ospica. Inače, u jednom danu, od nedjelje do ponedjeljka broj oboljelih u Kini povećan je s 2.835 na 4.515 slučajeva. Umrlih je do jučer bilo 106 (BBC).