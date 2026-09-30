Mogli su izabrati i sretniji broj
Kako su srpski studenti “oteli” broj tri i retro hit Snežane Savić pretvorili u predizborni simbol
Srpska studentska lista na predizbornom je glasačkom listiću izvukla broj tri, čime je pokrenula val novih značenja – od košarkaške trice do viralnoga hit-remixa retro pjesme Snežane Savić “Tri poljupca” (nećemo linkati, tko želi, neka sam gugla, na vlastitu odgovornost). I dok u Srbiji taj broj i podignuta tri prsta dobivaju novo značenje i simboliziraju otpor aktualnoj vlasti i “dubokoj državi”, u susjednoj Hrvatskoj oni i dalje bude sjećanja na ratnu ikonografiju devedesetih, pokazujući kako se isti kulturni simboli u različitim sredinama potpuno drukčije iščitavaju. Bojan Stilin za tportal