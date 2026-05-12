Večeras počinje Eurosong, Lelek se bori za prolazak u finale - Monitor.hr
Danas (14:00)

Neka bude pjesma

Večeras počinje Eurosong, Lelek se bori za prolazak u finale

Nekako s proljeća opet kreće eurovizijska groznica: neki ratuju, neki bojkotiraju, neki taktiziraju, a Hrvati entuzijastično gledaju u kladionice na kojima ženski zbor Lelek, na valu hypea iz Beča, napreduje prema ulasku u top 10. Dok čak pet zemalja ove godine preskače natjecanje, a Hrvatska uzvraća light nacionalizmom u plaštu pseudofeminizma, čini se da je Finska našla cjepivo protiv izraelskih spletki, apelirajući na pošteniji sustav glasovanja. Ako niste pratili – Izrael tri godine zaredom, od ponovne aktivacije rata na Bliskom istoku, preko vladine agencije za komunikacije milijunima eura (i SIM kartica) otvoreno kupuje glasove u cijelom svijetu. Broj televoting glasova po jednom glasaču smanjen je s 20 na 10, što je matematički prepolovilo izraelski manipulativni potencijal. Također, vraćeni su žiriji u polufinala natjecanja. Ovdje je u igri početak resetiranja Eurosonga, a u sumornoj ovogodišnjoj ponudi žiriji, pa tako i publika, vjerojatno će se kladiti na konja koji pobjeđuje. Bojan Stilin za tportal… Lelek nastupa večeras treći po redu (Index, HRT)

  • DW: Eurovizija u Beču pod političkim je pritiskom i prije nego što je počela. Ipak, za ljubitelje tog najvećeg glazbenog natjecanja na svijetu, sve se vrti oko glazbe

Slične vijesti

05.02. (13:00)

Ako si iz Europe, žao nam je

Epsteinovi dokumenti potresaju javnost, ali posljedice ovise o imenu i adresi

Danima se svjetski i regionalni mediji nabacuju imenima koja se pojavljuju u tim dokumentima, od političara preko znanstvenika do manekenki i starleta, a oni (i one) deeskaliraju situaciju, pozivajući se na činjenicu da to što se spominju u spisima ne mora značiti baš ništa. Bojan Stilin za tportal podsjeća kako su zbog Panama Papersa neki od visokih dužnosnika u državama podnijeli ostavke, dok se u Europi u vezi Epsteinovih dokumenata spominju slovački diplomat Miroslav Lajčak, ali i britanski zastupnik iz redova laburista Peter Mandelson, kojeg je premijer Starmer postavio kao veleposlanika za SAD (i sad mu vlast visi o niti – Index). Princ Andrew otjeran je iz kraljevske rezidencije u Windsoru, dok američki biznismeni i drugi dionici društvenog i političkog establišmenta koji se spominju u spisima neće osjetiti – nikakve posljedice.

30.01. (21:00)

Junak u fotelji, drama u pauzi za pušenje

Film ‘Đeneral’ prikazuje početak propasti četničkog pokreta, premda ga otvoreno simpatizira

Ovaj ne baš u potpunosti biografski film kroz perspektivu četničkog vođe Draže Mihailovića prati događaje iz 1943. godine, kojima će krenuti propast četničkog pokreta. ‘Đeneral’ barem u startu ne laže da je ono što jest – eksplicitna četnička propaganda. Četnici se, naime, u Srbiji službeno smatraju antifašističkim borcima te pred zakonom imaju jednak tretman kao i partizani.

Dojam kritičara Jovana Semija Pjevića, koji o filmu piše na portalu Nova.rs, jest taj da gledatelji gotovo ništa ne saznaju o samom Mihailoviću, koji uglavnom sjedi, puši i viče na britanske časnike. Narativ, piše Vladimir Kolarić za Novi Standard, sugerira suradnju partizana i ustaša, koju je London blagoslovio, čime su si partizani, navodi, pripisali zasluge za akcije koje su poduzimali četnici. Objedinio Bojan Stilin za tportal… Na Indexu kažu da u Srbiji uglavnom nisu oduševljeni, blago rečeno: posetioci kino dvorana u Srbiji izaze ovih dana iz sala, zbunjeno se češući se po glavama sa pitanjem: a kome je šteta ovim filmom zapravo naneta – dugogodišnjoj komunističkoj propagandi ili… “našoj stvari”? 

09.01. (18:00)

Lako je bilo reći: samo dvadeset pet

25 albuma koji su obilježili prvih 25 godina 21. stoljeća

Bojan Stilin za tportal donosi osobni, ali kanonski pregled 25 albuma koji su definirali glazbu 21. stoljeća, od 2000. do danas. Lista je ograničena uglavnom na popularnu glazbu, s naglaskom na albume koji su ostavili snažan žanrovski i kulturni trag, a ne nužno na underground ili specijalizirane niše. Albumi su poredani abecedno, uz kontekst vremena, utjecaja i nasljednika. Ističe hiperprodukciju, promjenjive kriterije kvalitete i nemogućnost potpunog konsenzusa, uz jasnu poruku: ove ploče vrijedi ponovno slušati – kako spada. Tu su albumi bendova i izvođača poput Tame Impala – Currents iz 2015. godine, In Rainbows od Radioheada (2007), Born To Die Lane Del Rey iz 2012., My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010) Kanyea Westa, Blackstar (2016) Davida Bowieja, Random Access Memories (2013) Daft Punka i mnogi drugi.

28.12.2025. (20:00)

Sretno im bilo

Stilin: Desnica želi smijeniti Tomaševića zbog Thompsona, to je moguće samo padom proračuna i zbog kaznene odgovornosti

Čak i kad bi referendumskim putem uspjeli smijeniti Tomaševića, Kavur i društvo ne bi se pretjerano usrećili, jer bi gradom do idućih redovnih izbora upravljao Vladin povjerenik. Zato je tu popularniji, brži, institucionalni način smjene – pad proračuna. Ako Gradska skupština Zagreba ne donese proračun do zakonskog roka (obično uoči kraja godine) ili proračun padne dvaput zaredom, hrvatska vlada dužna je raspustiti Gradsku skupštinu i raspisati nove izbore za skupštinu i gradonačelnika. Čak ni ovo se u Zagrebu nikad nije dogodilo, iako je Milan Bandić u nekoliko navrata bio opasno blizu te situacije, no uvijek bi nekako istrgovao s pobunjenim zastupnicima i riješio problem… Bojan Stilin za tportal

03.11.2025. (18:00)

Kad vlast tugu pretvori u PR kampanju

Vučićeva paralelna Srbija: sve što rade studenti i ostali ‘blokaderi’, napravit će i on, samo jače, brže i bolje

Blokirate križanja i ceste, htjeli biste i parlament? Posadim vam ćacije točno preko puta skupštine! Pješačite od Novog Pazara do Novog Sada? Moji pješaci kreću s još dalje točke, sa ‘svete srpske zemlje’ Kosova! Okupili ste beskrajne mase i snimate ih dronom? Moj ‘Centar za društvenu stabilnost’ takav će vam prosvjed složiti u pet, ma šta pet, deset gradova odjednom, i snimiti mase kakve Srbija u povijesti nije vidjela! Plačete za svojim najmilijima pred željezničkim kolodvorom? Plačem i ja, i cijeli državni vrh, a na mojoj strani su i duhovne sile, jer mi smo vlasnici i zagrobnog života u Srbiji! Ne vjerujete? Eno pitajte Porfirija, upravo drži parastos žrtvama nadstrešnice. Može i morbidnije, kaže Bojan Stilin za tportal, pesimistično, ne vjerujući da će ga izbaciti iz fotelje (osim možda bagerom kao Miloševića)

  • Majka kojoj je sin poginuo pod nadstrešnicom u Novom Sadu objavila uvjete vlastima da prekine štrajk glađu: da se pritvore i saslušaju svi osumnjičeni za pad nastrešnice, da se puste svi protupravno pritvoreni i da se raspišu izbori (Index)
  • Vučić želi organizirati miting u Novom Sadu i dovesti svoje pristaše. To je krajnje uvredljivo i provokativno za građane Novog Sada (tportal)
28.10.2025. (11:00)

Kada politika postane boksački meč

Tragedija u Novom Mestu razotkrila duboke pukotine u slovenskom društvu

U Novom Mestu ubijen je 48-godišnji muškarac, što je izazvalo politički potres i nove rasprave o integraciji Roma u Sloveniji. Premijer Robert Golob prihvatio je ostavke ministara pravosuđa i policije, ali ne i vlastitu, dok se opozicija sprema iskoristiti tragediju pred izbore. Problem kriminala i socijalne isključenosti Roma vuče se desetljećima, a pokušaji integracije dali su rezultate samo u Prekmurju. Dolenjska ostaje simbol neuspjele politike, gdje siromaštvo, nejednakost i politički populizam zajedno oblikuju zapaljivu mješavinu društvenih tenzija. Bojan Stilin za tportal

27.10.2025. (18:00)

Anđeo svjetla

Koncert Swansa na Sve svete u Boogaloo-u: Stožerni bend noisea koji već 45 godina beskompromisno gura Sizifov kamen buke uz planinu beskompromisne glazbe

Nastup u Zagrebu dolazi na krilima albuma ‘The Birthing‘, još jednog kraja još jednog ciklusa života i stvaranja Gire, vjerojatno posljednjeg – recimo to metaforično – anđela smrti rock glazbe. Anđeo nam u tekst nije sletio slučajno: kako je alfa i omega Swansa lijepo rekao Ivanu Laiću u razgovoru za Ravno do dna, Donald Trump je trenutno američki antikrist, a Gira bi onda, ma koliko mračna i zlokobna njegova glazba bila, u današnjem svijetu izvrnutom naopako predstavljao sile dobra koje se bukom, onom koja nikad ne prelazi u kakofoniju, već gotovo 45 godina suprotstavljaju silama zla. Bojan Stilin za tportal donosi i neke zanimljive crtice iz Girinog ne uvijek laganog života.

16.10.2025. (01:00)

Reality killed the video star

Stilin: MTV je svoj imidž gradio na spotovima, a pao kad ih je izbacio

MTV je, naime, posebno na početku, imao savršen osjećaj za hit, a što je hit bio veći, to je i spot morao biti raskošniji, jer MTV je definirao do danas preživjeli standard videospota ne kao ekstenzije pjesme, već kao način lansiranja hita i marketinški alat. Prvi pucanj u MTV ispalili su oni koji su od njega dotad sasvim fino zarađivali, ali to im nije bilo dosta. Šefovi velikih izdavačkih kuća su, naime, tražeći nove izvore prihoda u eri eksplozije piratskih servisa za razmjenu glazbe, od MTV-a potkraj 1990-ih počeli tražiti novac za emitiranje spotova svojih izvođača. Pritisnut velikim troškovima, on se okrenuo novim formatima i odjednom su programom tog kanala zavladali sadržaji koji mogu donijeti veći marketinški prihod, no s glazbom veze nisu imali. Bojan Stilin za tportal

01.10.2025. (10:00)

Obračun kod O.K. Eurovizije

Eurovizija kao geopolitički bojni poligon: Podmukli pokušaji Izraela da pobijedi na natjecanju na kojem su nepoželjni

Gotovo osam mjeseci prije natjecanja za Pjesmu Eurovizije u svibnju 2026. u Beču, razvila se geopolitička bitka oko mogućnosti izbacivanja Izraela s natjecanja u kojemu neprekidno sudjeluje preko pedeset godina. I dok bi politički razlog za ovu odluku – jer, ne lažimo se, Eurovizija jest politika – svakako trebao biti istrjebljenje stanovništva u Pojasu Gaze, postoji jedan još širi povod zbog kojeg bi i Hrvatska trebala podržati ovakvu odluku. Riječ je, naime, o elementarnom kršenju pravila natjecanja… Izraelska predstavnica Yuval Raphael pobijedila je na Euroviziji 2025. po glasovima publike zahvaljujući masovnoj kampanji i manipulaciji glasovima, dok je žiri favorizirao Austrijanca JJ-a i uspio ga progurati. Isti scenarij već je viđen 2024., kad je žiri spriječio pobjedu hrvatskog favorita Baby Lasagne. Raphael je odabrana i zbog vlastite simbolike – preživjela je Hamasov napad na festival Nova – a izraelska vlada financirala je globalnu marketinšku akciju i distribuciju virtualnih SIM kartica za glasanje. Bojan Stilin za tportal

05.09.2025. (18:00)

I nagrada za najproračunatiji bend ide - kome?

Stilin: Koncerti Radioheada tu su da ispušu napuhani Oasisov balon

Bend će održati pet rezidencija od po četiri datuma – u Madridu, Bologni, Kopenhagenu, Londonu i Berlinu. Karta za parter košta od 97 eura (Madrid) do 110 eura (Berlin), a može se kupiti isključivo nakon prethodne registracije na stranicama benda, bez posrednika, prekupaca i ostalih lihvara. Znajući da su Radiohead oduvijek bili pioniri manevriranja oko lopovskih namjera financijske i glazbene industrije, ovo se moglo očekivati, no igra ide još dalje. Bend je, naime, odlučio po jedan euro od svake ulaznice donirati Liječnicima bez granica jednoj od rijetkih organizacija oko čije pozitivne uloge u ublažavanju posljedica pakla u Gazi postoji opći konsenzus. Ukratko, win-win situacija – bend se vrati u koncertnu formu, zaradi solidnu lovu i usput malo popegla nagriženi imidž, fanovi dobiju glazbu koja im je godinama bolno nedostajala i uštede malo putnih troškova, lihvari dobiju šipak. Bojan Stilin za tportal