Neka bude pjesma
Večeras počinje Eurosong, Lelek se bori za prolazak u finale
Nekako s proljeća opet kreće eurovizijska groznica: neki ratuju, neki bojkotiraju, neki taktiziraju, a Hrvati entuzijastično gledaju u kladionice na kojima ženski zbor Lelek, na valu hypea iz Beča, napreduje prema ulasku u top 10. Dok čak pet zemalja ove godine preskače natjecanje, a Hrvatska uzvraća light nacionalizmom u plaštu pseudofeminizma, čini se da je Finska našla cjepivo protiv izraelskih spletki, apelirajući na pošteniji sustav glasovanja. Ako niste pratili – Izrael tri godine zaredom, od ponovne aktivacije rata na Bliskom istoku, preko vladine agencije za komunikacije milijunima eura (i SIM kartica) otvoreno kupuje glasove u cijelom svijetu. Broj televoting glasova po jednom glasaču smanjen je s 20 na 10, što je matematički prepolovilo izraelski manipulativni potencijal. Također, vraćeni su žiriji u polufinala natjecanja. Ovdje je u igri početak resetiranja Eurosonga, a u sumornoj ovogodišnjoj ponudi žiriji, pa tako i publika, vjerojatno će se kladiti na konja koji pobjeđuje. Bojan Stilin za tportal… Lelek nastupa večeras treći po redu (Index, HRT)
