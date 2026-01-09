Lako je bilo reći: samo dvadeset pet

Čak i kad bi referendumskim putem uspjeli smijeniti Tomaševića, Kavur i društvo ne bi se pretjerano usrećili, jer bi gradom do idućih redovnih izbora upravljao Vladin povjerenik. Zato je tu popularniji, brži, institucionalni način smjene – pad proračuna. Ako Gradska skupština Zagreba ne donese proračun do zakonskog roka (obično uoči kraja godine) ili proračun padne dvaput zaredom, hrvatska vlada dužna je raspustiti Gradsku skupštinu i raspisati nove izbore za skupštinu i gradonačelnika. Čak ni ovo se u Zagrebu nikad nije dogodilo, iako je Milan Bandić u nekoliko navrata bio opasno blizu te situacije, no uvijek bi nekako istrgovao s pobunjenim zastupnicima i riješio problem… Bojan Stilin za tportal
Blokirate križanja i ceste, htjeli biste i parlament? Posadim vam ćacije točno preko puta skupštine! Pješačite od Novog Pazara do Novog Sada? Moji pješaci kreću s još dalje točke, sa ‘svete srpske zemlje’ Kosova! Okupili ste beskrajne mase i snimate ih dronom? Moj ‘Centar za društvenu stabilnost’ takav će vam prosvjed složiti u pet, ma šta pet, deset gradova odjednom, i snimiti mase kakve Srbija u povijesti nije vidjela! Plačete za svojim najmilijima pred željezničkim kolodvorom? Plačem i ja, i cijeli državni vrh, a na mojoj strani su i duhovne sile, jer mi smo vlasnici i zagrobnog života u Srbiji! Ne vjerujete? Eno pitajte Porfirija, upravo drži parastos žrtvama nadstrešnice. Može i morbidnije, kaže Bojan Stilin za tportal, pesimistično, ne vjerujući da će ga izbaciti iz fotelje (osim možda bagerom kao Miloševića)
U Novom Mestu ubijen je 48-godišnji muškarac, što je izazvalo politički potres i nove rasprave o integraciji Roma u Sloveniji. Premijer Robert Golob prihvatio je ostavke ministara pravosuđa i policije, ali ne i vlastitu, dok se opozicija sprema iskoristiti tragediju pred izbore. Problem kriminala i socijalne isključenosti Roma vuče se desetljećima, a pokušaji integracije dali su rezultate samo u Prekmurju. Dolenjska ostaje simbol neuspjele politike, gdje siromaštvo, nejednakost i politički populizam zajedno oblikuju zapaljivu mješavinu društvenih tenzija. Bojan Stilin za tportal
Nastup u Zagrebu dolazi na krilima albuma ‘The Birthing‘, još jednog kraja još jednog ciklusa života i stvaranja Gire, vjerojatno posljednjeg – recimo to metaforično – anđela smrti rock glazbe. Anđeo nam u tekst nije sletio slučajno: kako je alfa i omega Swansa lijepo rekao Ivanu Laiću u razgovoru za Ravno do dna, Donald Trump je trenutno američki antikrist, a Gira bi onda, ma koliko mračna i zlokobna njegova glazba bila, u današnjem svijetu izvrnutom naopako predstavljao sile dobra koje se bukom, onom koja nikad ne prelazi u kakofoniju, već gotovo 45 godina suprotstavljaju silama zla. Bojan Stilin za tportal donosi i neke zanimljive crtice iz Girinog ne uvijek laganog života.
MTV je, naime, posebno na početku, imao savršen osjećaj za hit, a što je hit bio veći, to je i spot morao biti raskošniji, jer MTV je definirao do danas preživjeli standard videospota ne kao ekstenzije pjesme, već kao način lansiranja hita i marketinški alat. Prvi pucanj u MTV ispalili su oni koji su od njega dotad sasvim fino zarađivali, ali to im nije bilo dosta. Šefovi velikih izdavačkih kuća su, naime, tražeći nove izvore prihoda u eri eksplozije piratskih servisa za razmjenu glazbe, od MTV-a potkraj 1990-ih počeli tražiti novac za emitiranje spotova svojih izvođača. Pritisnut velikim troškovima, on se okrenuo novim formatima i odjednom su programom tog kanala zavladali sadržaji koji mogu donijeti veći marketinški prihod, no s glazbom veze nisu imali. Bojan Stilin za tportal
Gotovo osam mjeseci prije natjecanja za Pjesmu Eurovizije u svibnju 2026. u Beču, razvila se geopolitička bitka oko mogućnosti izbacivanja Izraela s natjecanja u kojemu neprekidno sudjeluje preko pedeset godina. I dok bi politički razlog za ovu odluku – jer, ne lažimo se, Eurovizija jest politika – svakako trebao biti istrjebljenje stanovništva u Pojasu Gaze, postoji jedan još širi povod zbog kojeg bi i Hrvatska trebala podržati ovakvu odluku. Riječ je, naime, o elementarnom kršenju pravila natjecanja… Izraelska predstavnica Yuval Raphael pobijedila je na Euroviziji 2025. po glasovima publike zahvaljujući masovnoj kampanji i manipulaciji glasovima, dok je žiri favorizirao Austrijanca JJ-a i uspio ga progurati. Isti scenarij već je viđen 2024., kad je žiri spriječio pobjedu hrvatskog favorita Baby Lasagne. Raphael je odabrana i zbog vlastite simbolike – preživjela je Hamasov napad na festival Nova – a izraelska vlada financirala je globalnu marketinšku akciju i distribuciju virtualnih SIM kartica za glasanje. Bojan Stilin za tportal
Bend će održati pet rezidencija od po četiri datuma – u Madridu, Bologni, Kopenhagenu, Londonu i Berlinu. Karta za parter košta od 97 eura (Madrid) do 110 eura (Berlin), a može se kupiti isključivo nakon prethodne registracije na stranicama benda, bez posrednika, prekupaca i ostalih lihvara. Znajući da su Radiohead oduvijek bili pioniri manevriranja oko lopovskih namjera financijske i glazbene industrije, ovo se moglo očekivati, no igra ide još dalje. Bend je, naime, odlučio po jedan euro od svake ulaznice donirati Liječnicima bez granica jednoj od rijetkih organizacija oko čije pozitivne uloge u ublažavanju posljedica pakla u Gazi postoji opći konsenzus. Ukratko, win-win situacija – bend se vrati u koncertnu formu, zaradi solidnu lovu i usput malo popegla nagriženi imidž, fanovi dobiju glazbu koja im je godinama bolno nedostajala i uštede malo putnih troškova, lihvari dobiju šipak. Bojan Stilin za tportal
Ideja da netko prijeti čovjeku – i što je još važnije, njegovoj uglavnom benignoj, srednjestrujaškoj publici – čiji je najveći grijeh u 40 i nešto godina karijere trkeljanje lovačkih priča o Laibachu u benignom podcastu, potpuno je suluda i nepojmljiva. Bajaga je taj koji je nebrojeno puta otvoreno pokazao srednji prst autokratskim, šovinističkim i nacionalističkim strujama srpskog društva, kako tijekom rata, tako i nakon njega. Idući linijom manjeg otpora, nije je teško uklopiti u priče o desnoj kulturnoj rekonkvisti, aktualizirane nakon koncerta Thompsona, i vjerojatno se nakon što je isti prošao bez problema – čitaj, na njemu nitko nije prijetio ‘ugrožavanjem sigurnosti izvođača, publike i javnog prostora’ – netko ohrabrio pa starim, izlizanim i više puta demantiranim mitovima i legendama zamutio vodu. Bojan Stilin za tportal nada se da je ovo zadnji tekst na tu temu, kao i zadnji otkazani koncert.
Riječ je o generičkoj sintezi utjecaja najpopularnijih pravaca pop i rock glazbe od sedamdesetih do danas, od countryja i folka do popa, rocka i psihodelije. Taj je zvuk odjeven u baršunastu, toplu produkciju koja pulsira u pozadini, ne izazivajući gotovo nikakav umjetnički efekt, već samo služeći kao glazbena tapeta aktivnostima koje trenutačno radite, toliko da vam ne remeti raspoloženje i koncentraciju.
No The Velvet Sundown su samo simptom puno šireg problema. Ljudi su se, naime, toliko naviknuli na ulogu glazbe kao tapete za druge aktivnosti da je ona koju stvaraju u ogromnom udjelu postala generička, monotona i neinspirativna te je nepovratno izgubila ulogu možda i najplemenitijeg oblika umjetnosti. Ključnu ulogu u tome, naravno, prije svega imaju najveći streaming servisi i njihovi generički algoritmi, no i tradicionalni mediji preko kojih ljudi konzumiraju glazbu, osobito formatirani radio, na kojemu je pitanje dana kad će The Velvet Sundown zasvirati uz već neku generički duhovitu opasku dežurnog voditelja. Bojan Stilin za tportal
Rezimirajmo: je li Cat Power, ali i Dylanu, sve ovo trebalo? Uvjereni smo da jest. Jer ako Timothee Chalamet za basnoslovni honorar može onako detaljno skidati predelektričnog Dylana u ‘Potpunom strancu’, onda valjda i Marshall, žena koja je skinula pola glazbenog svijeta i njihove pjesme učinila svojima, za 39, 44 i 49 eura po ulaznici isto može učiniti s Dylanom, jer svojom životnom pričom na to polaže moralno pravo. Šteta je jedino što za tu priliku Zagreb nije skroz napunio Lisinski, jer prolazeći pored Hipodroma na povratku kući zaključili smo da nas zainteresiranih za ovakvu vrstu zabave ima manje nego kamiona koji su tamo već parkirani. Bojan Stilin za tportal