Sretno im bilo
Stilin: Desnica želi smijeniti Tomaševića zbog Thompsona, to je moguće samo padom proračuna i zbog kaznene odgovornosti
Čak i kad bi referendumskim putem uspjeli smijeniti Tomaševića, Kavur i društvo ne bi se pretjerano usrećili, jer bi gradom do idućih redovnih izbora upravljao Vladin povjerenik. Zato je tu popularniji, brži, institucionalni način smjene – pad proračuna. Ako Gradska skupština Zagreba ne donese proračun do zakonskog roka (obično uoči kraja godine) ili proračun padne dvaput zaredom, hrvatska vlada dužna je raspustiti Gradsku skupštinu i raspisati nove izbore za skupštinu i gradonačelnika. Čak ni ovo se u Zagrebu nikad nije dogodilo, iako je Milan Bandić u nekoliko navrata bio opasno blizu te situacije, no uvijek bi nekako istrgovao s pobunjenim zastupnicima i riješio problem… Bojan Stilin za tportal