Danas (17:00)

Kad vlast tugu pretvori u PR kampanju

Vučićeva paralelna Srbija: sve što rade studenti i ostali ‘blokaderi’, napravit će i on, samo jače, brže i bolje

Blokirate križanja i ceste, htjeli biste i parlament? Posadim vam ćacije točno preko puta skupštine! Pješačite od Novog Pazara do Novog Sada? Moji pješaci kreću s još dalje točke, sa ‘svete srpske zemlje’ Kosova! Okupili ste beskrajne mase i snimate ih dronom? Moj ‘Centar za društvenu stabilnost’ takav će vam prosvjed složiti u pet, ma šta pet, deset gradova odjednom, i snimiti mase kakve Srbija u povijesti nije vidjela! Plačete za svojim najmilijima pred željezničkim kolodvorom? Plačem i ja, i cijeli državni vrh, a na mojoj strani su i duhovne sile, jer mi smo vlasnici i zagrobnog života u Srbiji! Ne vjerujete? Eno pitajte Porfirija, upravo drži parastos žrtvama nadstrešnice. Može i morbidnije, kaže Bojan Stilin za tportal, pesimistično, ne vjerujući da će ga izbaciti iz fotelje (osim možda bagerom kao Miloševića)

  • Majka kojoj je sin poginuo pod nadstrešnicom u Novom Sadu objavila uvjete vlastima da prekine štrajk glađu: da se pritvore i saslušaju svi osumnjičeni za pad nastrešnice, da se puste svi protupravno pritvoreni i da se raspišu izbori (Index)
  • Vučić želi organizirati miting u Novom Sadu i dovesti svoje pristaše. To je krajnje uvredljivo i provokativno za građane Novog Sada (tportal)

Danas (13:00)

Konstrukcije pucaju, a propaganda ne

Gruhonjić: Vučićev politički sat je otkucao. Srbija polaže popravni ispit

Uoči godišnjice pogibije 16 građana u padu nadstrešnice Željezničkog kolodvora u Novom Sadu, u godinu dana prosvjeda, osveti režima Aleksandra Vučića i političkoj budućnosti Srbije na Idejama su razgovarali s Dinkom Gruhonjićem, novinarom i profesorom Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Profesor Gruhonjić osobno je na meti srpskih tabloida, i kaže da je svjestan da je situacija vrlo opasna. Cijeli razgovor možete preslušati i ovdje.

18.10. (09:00)

Bezimeni ili Vučić – izbor koji zbunjuje više od studentske liste

Provedena anketa u Srbiji: Studentska lista – 44%, Vučić – 32%

43 posto ispitanika tvrdi kako nije bitno tko će doći na vlast umjesto Vučića, dok 39 posto ispitanika smatra da bi im bilo gore bez Vučića. Što se tiče prosvjeda protiv vlasti, 58 posto ih podržava, a 39 posto ne podržava. Više od polovice građana misli da Srbija ide u pogrešnom smjeru. Istovremeno, trećina ispitanika vjeruje da je Srbija na dobrom putu. Polarizacija se vidi i u tome što ispitanici prepoznaju kao najveći problem Srbije. Za 26 posto ispitanika najveći je problem sistemska korupcija, a za 20 posto ispitanika su najveći problem studenti i blokade. Podsjetimo, Vučić je prošli tjedan izjavio da će predsjednički i parlamentarni izbori vjerojatno biti održani zajedno u prosincu iduće godine. Napomenuo je kako neće mijenjati Ustav, odnosno da se neće ponovno kandidirati za dužnost predsjednika. Index

08.09. (10:00)

Suzavac kao predizborni parfem režima

Policijska represija u Novom Sadu izazvala nove prosvjede

Prosvjed u Novom Sadu pod sloganom „Srbijo, čujemo li se?“ završio je brutalnim sukobom s policijom, uz pendrake, suzavac i šok-bombe. Dok vlast tvrdi da je reagirala na napade prosvjednika, svjedoci i pravnici ističu da je nasilje izazvano namjerno radi kompromitacije okupljenih. Oporba i pravni stručnjaci ocjenjuju da režim Aleksandra Vučića koristi represiju i zastrašivanje kao glavno sredstvo održavanja na vlasti. Unatoč pritiscima, najavljeni su novi prosvjedi i studentske blokade pod parolom „Indeks je jači od pendreka“. DW

01.09. (13:00)

Uvijek se nađe krivac, ali odgovoran - teško

Srbija: Nema dogovora i kompromisa, osim u prisustvu treće strane sa batinom u ruci

Osvrnimo se samo na poslednjih 35 godina: međuetnički rat devedesetih, zimski protesti zbog izborne krađe 1996/97, bombardovanje Republike Srpske 1995. i SR Jugoslavije 1999. i konačno 5. oktobar, okončavani su samo pod pritiskom pobunjenog i pokradenog naroda i/ili stranih sila, uz stavljanje potpisa u tuđim vojnim bazama, kroz lex specialis, kapitulacije pod šatorom… Zato je teško očekivati da čovjek koji je zakleti baštenik i radikalski kreator tog i takvog mentaliteta isključivosti, društvenih podjela i ratobornih politika, posle svega se izvini onima koje je nazivao teroristima, ustašama, izdajnicima, stranim plaćenicima, separatistima, pozivajući tako na linč i odmazdu prema sopstvenim građanima. Jer, ko će u okolnostima besramne stigmatizacije neistomišljenika sjesti preko puta takvog predsjednika države? Momčilo Đurđić za Index

29.08. (14:00)

Teletabis bez signala

Vučićeva vlast u Srbiji pokazuje znakove slabljenja i mogućeg raspada

Analiza portala Nova.rs ukazuje na znakove slabljenja i mogućeg raspada vlasti Aleksandra Vučića. Režim se suočava s financijskim problemima, o čemu svjedoče kašnjenja plaća u javnom sektoru i na lokalnoj razini. Istodobno, sve je očitije da se policija izjednačava sa stranačkim batinašima, dok se autonomija sveučilišta bezobzirno gazi. Kritički mediji su pod pritiskom, slično kao 1999. godine. Najveći pokazatelj slabosti je, međutim, unutarnji raspad Srpske napredne stranke, čija je podrška na terenu sve manja, a koalicije se raspadaju. Index

30.06. (10:00)

Njihovih 500 tisuća

Vučićev strah od izbora: Bit će sve više uhićenja

  • Tisak na njemačkom ocjenjuje da će nasilje na ulicama promijeniti dinamiku prosvjeda. Predsjednik Vučić boji se novih izbora i pojačava represiju (DW)
  • Picula: Studenti se već dugo poigravaju s idejom o studentskoj listi na kojoj bi bili ljudi od ugleda u Srbiji. Oni su odbijali bilo kakvu vezu s institucionalnom opozicijom u Srbiji, Vučić se osjeća osokoljenim i nastavlja koristiti sva sredstva koja ima na raspolaganju (HRT, tportal)
  • Nakon vala masovnih uhićenja studenata, građana i aktivista koji su uslijedili poslije Vidovdanskog prosvjeda, širom Srbije izbili su spontani građanski prosvjedi, promet normaliziran tek u nedjelju ujutro (Jutarnji)
  • Jesu li studenti za promjene – suštinske reforme i europeizaciju – ili samo za zamjenu Vučića, odnosno da ga zamjeni ‘Vučić 2.0‘? Govori na prosvjedu ukazuju na mogući zaokret udesno, neki studenti očito nasjeli na Vučićevu jeftinu propagandu (Jutarnji)
  • Policija maricama u punoj brzini krenula na građane u Beogradu, ima i snimka (tportal, N1)
15.04. (19:00)

Nije podoban

Vučić čitao pismo dječaka i falsificirao ga, nije htio spomenuti Đokovića

Mali je napisao da voli Đokovića, a Vučić je to preskočio. Novak Đoković, “najveći tenisač svih vremena i jedan od najvećih sportaša ikad”, je postao državni neprijatelj otkako je dao podršku sudentima koji prosvjeduju. Tportal Lijepo se vidi na videu što stvarno piše.

14.04. (17:00)

Ćaciland uzvraća udarac

Sljedeća faza – masovno hapšenje: Vučić je konačno prelomio da nasiljem zaustavi proteste

Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, pokušat će silom zaustaviti studentske blokade i prosvjede. Planovi postali sasvim jasni nakon izjave koju je prije nekoliko dana dao za TV Pink, u kojoj “praktički najavljuje masovna uhićenja novinara, profesora i dekana”. Na skupu održanom u subotu navečer, upozorio je državne institucije da “počnu raditi svoj posao, inače će uslijediti posljedice”. “Više neće biti nekažnjenog blokiranja gradskog prometa, željezničkih stanica i drugih javnih službi. Gotovo je s obojenom revolucijom. Ni izvana ni iznutra nećemo dopustiti da nam ruše državu. Neka hodaju koliko god žele, ništa im to neće pomoći” – rekao je Vučić. Ana Brnabić, predsjednica Narodne skupštine: “Srbija je ponovno pokazala toleranciju i strpljenje, većinska Srbija je to pokazala i to je pobijedilo. Nismo poduzeli nijednu represivnu mjeru. Sada kažemo: “Dosta je!”. Studenti moraju učiti, Srbija mora raditi i moramo nadoknaditi sve što smo izgubili u posljednjih pet mjeseci.” Nova.rs

18.03. (21:00)

Nakon Vučića - opet Vučić

Raos: Nitko izvana Vučića ne ruši, a studenti koji bi ga htjeli srušiti nemaju koga ustoličiti

Među prosvjednicima baš i nema europskih zastava, već sve vrvi od Kosova, a poruke i nisu toliko različite od onih kojima godinama barata i upravlja sâm Vučić. Jasno je da svaka studentska generacija želi biti dio nečeg većeg i povijesno važnijeg i misle da će baš oni biti neki novi šezdesetosmaši i jasno je da se neku prirodna solidarnost s drugim studentima koji na ozbiljnoj muci svakako može shvatiti i pozdraviti, no u potrazi za nekim novim Janom Palachom, valja imati oči širom otvorene da se ne bi ispalo nasamarenim i duboko razočaranim. Za konsolidaciju demokracije potrebno je da neka zemlja prođe barem dvije mirne smjene vlasti u kojima će se promijeniti ključne osobe i/ili stranke u izvršnoj vlasti. Međutim, od osamostaljenja od osmanske vlasti 1878. do danas, Srbija, bilo kao neovisna država, bilo u okviru jugoslavenske države, nije nikada prošla dva mirna prijenosa vlasti. Višelav Raos za tportal

14.03. (15:00)

Toliko ljudi na ulicama da se vladajućima, pokraj stolica, tresu gaće

Veliki subotnji prosvjed neki smatraju ključnim, Vučić najavljuje da neće biti moguće izbjeći nasilje

Predstavnici vlasti posljednjih dana često su upozoravali na nerede, iako su studenti ponovo pozvali na mirno okupljanje. Tako je predsjednik Aleksandar Vučić, gostujući na javnom servisu RTS, rekao da su državne strukture dobro upućene u planove pojedinaca koji će zloupotrijebiti „blokadere”, te da je „gotovo nemoguće izbjeći nasilje u subotu, jer će biti počinjena najteža kaznena djela protiv Republike Srbije”. Sugovornici DW-a ističu da je takav narativ vrlo opasan i štetan, ali da se plasira samo s jednim ciljem – sprečavanje omasovljenja prosvjeda. Zaključak je da nas sutra ne čeka nikakav “Dan D”, ali kako će nepredvidljivost studenata, koji su pokazali da su mudri i promišljeni, „uvesti prosvjede u neku sljedeću fazu, koja će ujedno biti i završna“.