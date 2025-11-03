Kad vlast tugu pretvori u PR kampanju
Vučićeva paralelna Srbija: sve što rade studenti i ostali ‘blokaderi’, napravit će i on, samo jače, brže i bolje
Blokirate križanja i ceste, htjeli biste i parlament? Posadim vam ćacije točno preko puta skupštine! Pješačite od Novog Pazara do Novog Sada? Moji pješaci kreću s još dalje točke, sa ‘svete srpske zemlje’ Kosova! Okupili ste beskrajne mase i snimate ih dronom? Moj ‘Centar za društvenu stabilnost’ takav će vam prosvjed složiti u pet, ma šta pet, deset gradova odjednom, i snimiti mase kakve Srbija u povijesti nije vidjela! Plačete za svojim najmilijima pred željezničkim kolodvorom? Plačem i ja, i cijeli državni vrh, a na mojoj strani su i duhovne sile, jer mi smo vlasnici i zagrobnog života u Srbiji! Ne vjerujete? Eno pitajte Porfirija, upravo drži parastos žrtvama nadstrešnice. Može i morbidnije, kaže Bojan Stilin za tportal, pesimistično, ne vjerujući da će ga izbaciti iz fotelje (osim možda bagerom kao Miloševića)
- Majka kojoj je sin poginuo pod nadstrešnicom u Novom Sadu objavila uvjete vlastima da prekine štrajk glađu: da se pritvore i saslušaju svi osumnjičeni za pad nastrešnice, da se puste svi protupravno pritvoreni i da se raspišu izbori (Index)
- Vučić želi organizirati miting u Novom Sadu i dovesti svoje pristaše. To je krajnje uvredljivo i provokativno za građane Novog Sada (tportal)