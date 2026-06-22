Netko shoppingira našim podacima

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Kibernetički napadi u Hrvatskoj: Podaci građana sve češće na meti i dark webu
Nedavni kibernetički napadi u Hrvatskoj, uključujući Ministarstvo zdravstva i tvrtku Trilix, potvrdili su da su podaci građana postali unosna roba na dark webu. Stručnjaci upozoravaju da hakeri koriste taktike dvostruke iznude i napade na lance opskrbe, ciljajući javnu upravu i kritičnu infrastrukturu. Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost bilježi stotine incidenata, dok se institucije tek prilagođavaju novim zakonskim propisima. AZOP savjetuje građanima hitnu promjenu lozinki i aktivaciju dvofaktorske autentifikacije, jer se jednom procurili podaci s tamne mreže više ne mogu trajno ukloniti. Netokracija