Perspektivno zanimanje

Hakeri u prosjeku traže 2,7 milijuna dolara, a danas imaju i HR odjele
Na trećoj Span Cyber Security Areni u Poreču stručnjaci su upozorili na potpunu profesionalizaciju kibernetičkog kriminala. Skupine poput Lockbita funkcioniraju kao korporacije s vlastitim pravnim i HR odjelima. Prosječna otkupnina u SAD-u skočila je na 2,73 milijuna dolara, a broj napada prošle godine bio je četiri puta veći nego 2023. Sami Laiho istaknuo je nužnost automatiziranog AI krpanja sustava jer ljudi više ne mogu pratiti brzinu napada. Novinar Joe Tidy naglasio je opasan trend tinejdžera koji bez moralnih kočnica napadaju globalne kompanije, dok stručnjaci poručuju da su za obranu ključni segmentacija sustava, vježbanje kriznih scenarija i brza reakcija. Lider