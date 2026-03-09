Kako ne izgubiti cjeloživotnu ušteđevinu u par klikova

Računalna sigurnost postaje sve važnija jer gotovo svi segmenti poslovanja ovise o digitalnim sustavima. Posebno je problematično posredovanje eRačuna, koje uskoro postaje obvezno za sve tvrtke u Hrvatskoj, a zakon ne propisuje minimalne sigurnosne standarde za informacijske posrednike. Primjeri servisa Hrvatske pošte i Tvoj-Eračun pokazuju da je moguće registrirati korisnički račun bez provjere identiteta i koristiti bilo koji OIB, što omogućuje slanje lažnih računa gotovo svima.

To otvara mogućnost kompromitacije povjerljivih poslovnih podataka, uključujući popise kupaca, cijene, uvjete plaćanja i količine robe. Posljedice uključuju financijske i reputacijske rizike te potencijalne prijevare poput promjene IBAN-a na računu. Trenutni sustav fiskalizacije prebacuje odgovornost sigurnosti na korisnike i informacijske posrednike, dok je minimalna provjera praktički nepostojeća. Poduzeća moraju kreirati interne procese za provjeru autentičnosti i točnosti zaprimljenih eRačuna. Upozorava stručnjak za sigurnost Marko Rakar sa svog bloga (prenijeli i na Indexu).