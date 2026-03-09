Kako ne izgubiti cjeloživotnu ušteđevinu u par klikova
Phishing i AI prijevare sve češće: kako ih prepoznati i zaštititi se
Kibernetičke prijevare u stalnom su porastu – u Hrvatskoj je prošle godine zabilježeno 1861 takvo kazneno djelo s gotovo 21 milijun eura štete. Najčešći oblik napada je phishing, kojim prevaranti putem e-maila ili poruka pokušavaju navesti žrtve da otkriju podatke ili kliknu na zlonamjerne linkove. Napadi su sve sofisticiraniji: često su ciljano prilagođeni pojedincima, a kriminalci koriste i umjetnu inteligenciju za imitiranje glasova u telefonskim ili video pozivima. Stručnjaci savjetuju oprez – ne klikati na sumnjive linkove, provjeravati web-trgovine i koristiti sigurnosne provjere. Ako do prijevare dođe, važno je odmah obavijestiti banku i policiju. HRT, Nacional