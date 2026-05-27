Terminator na bolovanju, chatbot na dužnosti
AI u praksi: Više šlampav nadzor nego opasni roboti
Analiza tvrtke Paligo na 1.406 incidenata pokazuje da najveći rizici umjetne inteligencije ne dolaze od futurističkih robota, već od svakodnevnih softverskih sustava podbacivanjem ljudskog nadzora. Čak 49% šteta uzrokuju chatbotovi, algoritmi preporuka i deepfake platforme. Problem ilustrira slučaj Air Canada, gdje je tvrtka proglašena odgovornom za pogreške vlastitog chatbota. Dodatno, društvene mreže u 19% slučajeva masovno šire štetan sadržaj, dok se pristranost sustava najčešće prelama preko rase i etniciteta. Ključni rizik leži u davanju prevelikih ovlasti običnim digitalnim alatima bez adekvatne kontrole i strukturiranog sadržaja. Mreža