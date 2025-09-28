Nije svaki VPN tvoj prijatelj

Spanov Centar kibernetičke sigurnosti proširio je djelovanje i postao ustanova za obrazovanje odraslih s formalnim kvalifikacijama priznatima u hrvatskom sustavu. Uz postojeće edukacije, sada se nude mikrokvalifikacije za analitičara kibernetičke sigurnosti i cloud security stručnjaka, upisive u e-radnu knjižicu. Programi kombiniraju teoriju i simulacije napada, a predaju stručnjaci iz prakse. Potreba za kadrom je golema – globalno nedostaje gotovo pet milijuna stručnjaka. Polaznici u Hrvatskoj mogu koristiti i HZZ vaučere, čime se kibernetička obrana pretvara u atraktivnu i dostupnu karijeru budućnosti. Bug… Tvrtke sada imaju i zakonsku obvezu brinuti o kibernetičkoj sigurnosti i edukaciji zaposlenika, propisanu novim Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti. Lider