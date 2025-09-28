Nije svaki VPN tvoj prijatelj
Alarmantno: lažna sigurnost VPN-ova
Sveobuhvatna studija Fonda za otvorenu tehnologiju (OTF) otkrila je alarmantne nedostatke kod mnogih popularnih besplatnih VPN aplikacija, ugrožavajući stotine milijuna korisnika. Mnogi pružatelji usluga prikrivaju vlasničke strukture, a neki su povezani s kineskim zakonima o kontroli informacija. Aplikacije poput Turbo VPN i VPN Proxy Master koriste protokole s trajno kodiranim lozinkama, što omogućuje napadačima dešifriranje komunikacije. To stvara lažni osjećaj sigurnosti, posebice za korisnike u autoritarnim državama. Autori preporučuju plaćene, transparentne VPN-ove poput ProtonVPN-a ili korištenje Tor preglednika za stvarnu privatnost. DW