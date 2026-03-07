Haker, ali dobar u duši
Etički hakeri: Čuvari digitalne sigurnosti
Etički hakeri igraju ključnu ulogu u zaštiti podataka, organizacija i društva od kibernetičkih napada. Oni testiraju sustave, pronalaze ranjivosti i upozoravaju na sigurnosne propuste kako bi se spriječile kriminalne aktivnosti. Iako koriste slične metode kao napadači, njihov rad je legalan i usmjeren na jačanje obrane. Stručnjaci ističu da za ovu profesiju nije nužno formalno IT obrazovanje, već znatiželja, analitičko razmišljanje i stalno učenje. Zbog novih europskih regulativa i sve većih prijetnji, potražnja za stručnjacima kibernetičke sigurnosti stalno raste, a dodatne edukacije i praktične vježbe ključne su za razvoj vještina etičkog hakiranja. Mreža