Možete spremiti mobitele u džep

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Kings of Leon zaključili ovogodišnji INmusic
Osamnaesto izdanje INmusic festivala, kojim je proslavljeno 20 godina njegovog postojanja, uspješno je završeno na zagrebačkom Jarunu. Trodnevni open-air spektakl privukao je desetke tisuća domaćih i stranih posjetitelja, a vrhunac završne večeri bio je energičan nastup američkog rock sastava Kings of Leon. Uz njih, ovogodišnji program obilježili su i nastupi zvijezda poput Jacka Whitea te sastava Gorillaz i IDLES. Osim bogatog glazbenog programa, posjetitelji su uživali u popratnim sadržajima koji su uključivali umjetničko-filozofske multimedijske projekte, programe kultnih klubova KSET i Močvara, elektroničku glazbu te Silent Cinema. Index, Net