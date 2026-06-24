Neka piše tko je bio na poslu

Na press pult sam došao u 18:05 sati, predao osobnu iskaznicu na zahtjev u ruke mladim volonterkama koje su potom na ekranu bezuspješno tražile moje ime. „Joj, nema vas, nažalost“, bila je pomalo razočarana volonterka, koja je empatično pitala: „Pa jesu li vam bili potvrdili?“ Ja rekoh nasmiješeno: „Nisu“ i kako nema nikakvih problema. Gledala me podozrivo, jer je valjda očekivala neku uobičajenu scenu dramatiziranja, kako to zna biti kad nečije ime nije na popisu, a ja se oprostio od nje uz: „Ma nema problema, događa se.“ Dobio sam festivalsku ulaznicu od jednako dobrih ljudi uz preporuku: „Ma boli te… Evo odi u civilu“. Opet natrag do festivalskog ulaza i eto me „u civilu“ na festivalu, taman na sam početak Manic Street Preachersa na Mainu. Kako je bilo? Ne znam, prepuštam to akreditiranim kolegama…. Ekipa iz Ravno do dna nakon što nije dobila akreditacije… (Također Ravno do dna s otvorenim pismom organizatoru uoči festivala)