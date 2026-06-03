Kulturno neko ljeto
Klasika pod vedrim nebom: Zagreb Classic 2026. na Tomislavcu
Od 19. lipnja do 3. srpnja 2026. festival na Trgu kralja Tomislava otvara Zagrebačka filharmonija uz iranskog pijanista Ramina Bahramija pod ravnanjem Dawida Runtza. Bogat program donosi simfonijska djela, operne gale, jazz i mjuzikle, a nastupit će svjetske zvijezde poput Richarda Galliana i Poline Osetinskaya te domaći ansambli (HRT, HNK, Komedija). Posebna poslastica je Svjetski dan glazbe (21. lipnja) s dječjim programom na Zrinjevcu i koncertom na Tomislavcu. Svi koncerti počinju u 21:00 sat (dječji u 19:00), ulaz je slobodan, a u slučaju kiše program se odgađa ili otkazuje. Journal