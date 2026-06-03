Klasika pod vedrim nebom: Zagreb Classic 2026. na Tomislavcu - Monitor.hr
Danas (17:00)

Kulturno neko ljeto

Klasika pod vedrim nebom: Zagreb Classic 2026. na Tomislavcu

Od 19. lipnja do 3. srpnja 2026. festival na Trgu kralja Tomislava otvara Zagrebačka filharmonija uz iranskog pijanista Ramina Bahramija pod ravnanjem Dawida Runtza. Bogat program donosi simfonijska djela, operne gale, jazz i mjuzikle, a nastupit će svjetske zvijezde poput Richarda Galliana i Poline Osetinskaya te domaći ansambli (HRT, HNK, Komedija). Posebna poslastica je Svjetski dan glazbe (21. lipnja) s dječjim programom na Zrinjevcu i koncertom na Tomislavcu. Svi koncerti počinju u 21:00 sat (dječji u 19:00), ulaz je slobodan, a u slučaju kiše program se odgađa ili otkazuje. Journal


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22.05. (13:00)

Anarchy in Tvornica kulture

Johnny Rotten vrlo dostojanstveno stari, i nakon pet desetljeća na sceni isplati ga se pogledati

Od zadnjeg koncerta s Public Image Ltd. iz 2013. legendarni vokal nekadašnjih Sex Pistolsa prekjučer je ponovno nastupio u Zagrebu, i to u Tvornici kulture. U međuvremenu je proživio i veliku obiteljsku tragediju, borbu svoje supruge s Alzheimerom, nakon čije je smrti ozbiljno razmišljao da zauvijek prestane s nastupima. Zahvaljujući navedenom, u drugom je planu ostala glazba koju radi s Public Image Limited premda su tri studijska izdanja objavljena od reuniona 2009. bez iznimke bila na sasvim solidnom nivou. To u njihovom slučaju, dakako, ne predstavlja ništa novo. Najnezadovoljniji koncertom zasigurno su oni koji su po završetku morali čistiti stage koji je Lydon, u pravom punkerskom stilu, dobrano prekrio pljuvačkom i sadržajem svoga nosa. Dojmovi na Ravno do dna i Jutarnjem.

12.04. (12:00)

Shut down computer

Denis & Denis se oprostili koncertom u Laubi: Kraj 42 godine dugog putovanja

“Stisnut ćemo se nekako i vratiti u 80-e”, riječi su kojima je Marina Perazić u petak navečer otvorila oproštajni koncert kultne grupe Denis & Denis u prepunoj Laubi, priredivši dostojan oproštaj od glazbene priče duge 42 godine. Od “Sobe 23” do “Programa tvog kompjutera”, “Kolačića”, pjesme inače iz Marinine solo karijere te ponovne izvedbe “Oaze snova” na bisu, na zahtjev publike, stihovi su neprestano odjekivali Laubom. Muzika… krajem ožujka oprostili su se i od riječke publike. Torpedo

13.02. (19:00)

Nostalgija milenijalaca i onih malo kasnije

Koncertni report: White Lies su pravi školski primjer benda koji raste i odrasta sa svojom publikom

Koncert benda White Lies u zagrebačkom Boogaloo pokazao je koliko se i bend i publika mogu razvijati zajedno. Pred rasprodanom dvoranom, uz zagrijavanje benda Like Elephants, White Lies su izveli presjek stare i novije diskografije, a publika je najburnije reagirala na starije hitove poput “There Goes Our Love Again” i “Keep On Running”. Atmosfera je postupno prerasla u zajedničko pjevanje i ples, potvrđujući trajnu povezanost benda i generacije koja je s njim odrasla – danas nešto starije, ali jednako predane – kažu otprilike na Ravno do dna

10.02. (19:00)

Nisu Rimljani računali na basove kad su je gradili

Pulska Arena pred rekordnom koncertnom sezonom, stručnjaci upozoravaju na rizike

Pulska Arena ove će godine ugostiti najmanje 13 koncerata, više nego dosadašnji neformalni limit od deset, nakon što je ta odredba uklonjena iz javnog poziva Grada Pule. Arheološki muzej Istre upozorava na logističke i tehničke probleme koji mogu utjecati na očuvanost amfiteatra, poput učestalog ulaska opreme, neograničenih decibela i nekontroliranih niskih basova. Najavljuju se mjere poput jednog zajedničkog krova i budućih ograničenja buke, dok Grad tvrdi da broj programa nikad nije bio strogo ograničen. tportal… samo ove godine tamo nastupaju Lenny Kravitz, Moby, David Byrne, Nick Cave, Jovanotti, Kraftwerk, Lorde… Forum

31.01. (09:00)

Sve vam zdravo i veselo bilo!

Kries u rasprodanom Vintage Industrialu: Zna li naša cijenjena dijaspora za njih?

Ulaznice su bile rasprodane i tražila se karta više. Čini mi se, kaže recenzentica za Ravno do dna, da su ova gospoda spremna za ispunjavanje većih prostora. Zna li naša dijaspora, koja toliko cijeni hrvatsku baštinu, za jedan Kries? Znaju li svjetski poznavatelji world music scene, da osim tamburica, Hrvatska ima raznovrsnu glazbeno-tradicijsku prošlost koju ovaj bend pretače u sadašnjost? We Move Music Croatia, zašto ne dovesti ovu energiju i tradiciju i u svijet?

28.01. (18:00)

I bi glazba

Nove najave glazbenih događanja: Kraftwerk u Puli, Tricky, Lorde, Empire of The Sun…

Ova će godina ući u povijest kao jedna od najbogatijih po pitanju glazbenih zvijezda koje sviraju kod nas i u okolici. Otprije najavljenim Mobyju, Marilynu Mansonu, Lennyju Kravitzu, Davidu Byrneu, Jacku Whiteu na Nmusicu, Amyl and The Sniffers i drugima, pridružuju se Kraftwerk u pulskoj Areni krajem srpnja, a tu su i Empire of The Sun, Rundek & Ekipa na Šalati, kao i Lorde. Iz LAA su objavili kako su za Skunk Anansie u Šibeniku rasprodane sve ulaznice za oba dana. U lipnju u Boogaloo dolazi trip hop legenda Tricky (nekad član Massive Attacka). Sve najave možete vidjeti na posebno izdvojenoj temi na Forumu (dok se komentari na iste pišu ovdje).

25.01. (14:00)

'Tužne ljubavi su uvijek najteže...'

Buč Kesidi nastupili u Zagrebu: Arenu pretvorili u veliki plesni podij

Dvojac iz Pančeva, Buč Kesidi, u subotu navečer održao je vjerojatno svoj dosad najveći koncert u zagrebačkoj Areni, uz specijalne goste IDEM i Niku Turković, koji su dodatno zagrijali publiku uoči njihovog nastupa. Na pozornici su im se pridružila i dva regionalna glazbena velikana – splitski reper Vojko V i osječki glazbenik z++. Index… na ovoj snimci na Youtube-u se dobro čuje kako je bilo. Još fotki na tportalu… Na Ravno do dna zamjećuju da je prostor i dalje preveliki s obzirom na (ne)popunjenost prostora (iako trenutno u Zagrebu nema neki manji da bi bio taman)…

19.01. (20:48)

Josipa Lisac: Na mojim koncertima nema “Ajmo sad svi zajedno”, osim u Zaboku gdje je publika spontano počela pjevati…

30.12.2025. (21:00)

Po otvorenju se spektakl poznaje

Šest dana Pipsa u Vintageu: Nemoguće je bilo predvidjeti što će se događati koju večer

Rezime recenzenta s Ravno do dna nakon prve večeri: Važno je napomenuti kako će na većini svojih nastupa, posebno u svom Zagrebu, publici prirediti neko iznenađenje, bilo da je riječ o dovođenju gostiju, izvedbama pjesama koje dugo nisu svirali ili mijenjanju aranžmana do te mjere da ćete ponekad imati osjećaj da slušate sasvim novu skladbu. Zbog svega toga, mogu shvatiti one koji će se gužvati na svih šest rasprodanih nastupa u Vintage Industrial Baru… Prvi od tih gigova, održan u petak, sadržavao je sve maloprije spomenute elemente pa su se tako Dubravku Ivanišu na pozornici pridružile, ili ga nakratko zamijenile, njegova kći i supruga, na repertoaru su se našle rijetko svirane “Baka Lucija“, “Motorcycle Boy“ i pogotovo “Mafija“, kao i jedna potpuno nova stvar koja, barem zasad, nosi naziv “Puno poslije“… Pisali i na Glazbi, Poprocku, Sound-Reportu