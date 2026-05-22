Anarchy in Tvornica kulture

Od zadnjeg koncerta s Public Image Ltd. iz 2013. legendarni vokal nekadašnjih Sex Pistolsa prekjučer je ponovno nastupio u Zagrebu, i to u Tvornici kulture. U međuvremenu je proživio i veliku obiteljsku tragediju, borbu svoje supruge s Alzheimerom, nakon čije je smrti ozbiljno razmišljao da zauvijek prestane s nastupima. Zahvaljujući navedenom, u drugom je planu ostala glazba koju radi s Public Image Limited premda su tri studijska izdanja objavljena od reuniona 2009. bez iznimke bila na sasvim solidnom nivou. To u njihovom slučaju, dakako, ne predstavlja ništa novo. Najnezadovoljniji koncertom zasigurno su oni koji su po završetku morali čistiti stage koji je Lydon, u pravom punkerskom stilu, dobrano prekrio pljuvačkom i sadržajem svoga nosa. Dojmovi na Ravno do dna i Jutarnjem.