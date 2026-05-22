Anarchy in Tvornica kulture

Johnny Rotten vrlo dostojanstveno stari, i nakon pet desetljeća na sceni isplati ga se pogledati

Od zadnjeg koncerta s Public Image Ltd. iz 2013. legendarni vokal nekadašnjih Sex Pistolsa prekjučer je ponovno nastupio u Zagrebu, i to u Tvornici kulture. U međuvremenu je proživio i veliku obiteljsku tragediju, borbu svoje supruge s Alzheimerom, nakon čije je smrti ozbiljno razmišljao da zauvijek prestane s nastupima. Zahvaljujući navedenom, u drugom je planu ostala glazba koju radi s Public Image Limited premda su tri studijska izdanja objavljena od reuniona 2009. bez iznimke bila na sasvim solidnom nivou. To u njihovom slučaju, dakako, ne predstavlja ništa novo. Najnezadovoljniji koncertom zasigurno su oni koji su po završetku morali čistiti stage koji je Lydon, u pravom punkerskom stilu, dobrano prekrio pljuvačkom i sadržajem svoga nosa. Dojmovi na Ravno do dna i Jutarnjem.


28.04.2019. (23:30)

Homeless vs Rotten

S anarhijom koja vlada u Los Angelesu teško se nosi i frontmen legendarnih Sex Pistolsa

Johnny Rotten se žali da je njegova više milijuna dolara vrijedna kuća na udaru vandala i da se njegova supruga teško nosi s valom beskućnika koji su preplavili to područje. “Kreću se u masama i svi su mladi, oko 24 godine. Agresivni su, a obzirom da ih je jako puno na okupu, djeluju poput bandi”, požalio se frontman Sex Pistolsa. Nakon što su kampirali pred njegovom kućom, morao je pozvati policiju. Na plaži su igle, a pijesak je pun izmeta, žali se Rotten. Tportal