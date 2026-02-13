Nostalgija milenijalaca i onih malo kasnije
Koncertni report: White Lies su pravi školski primjer benda koji raste i odrasta sa svojom publikom
Koncert benda White Lies u zagrebačkom Boogaloo pokazao je koliko se i bend i publika mogu razvijati zajedno. Pred rasprodanom dvoranom, uz zagrijavanje benda Like Elephants, White Lies su izveli presjek stare i novije diskografije, a publika je najburnije reagirala na starije hitove poput “There Goes Our Love Again” i “Keep On Running”. Atmosfera je postupno prerasla u zajedničko pjevanje i ples, potvrđujući trajnu povezanost benda i generacije koja je s njim odrasla – danas nešto starije, ali jednako predane – kažu otprilike na Ravno do dna