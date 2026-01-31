Sve vam zdravo i veselo bilo!

Kries u rasprodanom Vintage Industrialu: Zna li naša cijenjena dijaspora za njih? - Monitor.hr
Kries u rasprodanom Vintage Industrialu: Zna li naša cijenjena dijaspora za njih?

Ulaznice su bile rasprodane i tražila se karta više. Čini mi se, kaže recenzentica za Ravno do dna, da su ova gospoda spremna za ispunjavanje većih prostora. Zna li naša dijaspora, koja toliko cijeni hrvatsku baštinu, za jedan Kries? Znaju li svjetski poznavatelji world music scene, da osim tamburica, Hrvatska ima raznovrsnu glazbeno-tradicijsku prošlost koju ovaj bend pretače u sadašnjost? We Move Music Croatia, zašto ne dovesti ovu energiju i tradiciju i u svijet?


Srijeda (17:00)

I bi glazba

Nove najave glazbenih događanja: Kraftwerk u Puli, Tricky, Lorde, Empire of The Sun…

Ova će godina ući u povijest kao jedna od najbogatijih po pitanju glazbenih zvijezda koje sviraju kod nas i u okolici. Otprije najavljenim Mobyju, Marilynu Mansonu, Lennyju Kravitzu, Davidu Byrneu, Jacku Whiteu na Nmusicu, Amyl and The Sniffers i drugima, pridružuju se Kraftwerk u pulskoj Areni krajem srpnja, a tu su i Empire of The Sun, Rundek & Ekipa na Šalati, kao i Lorde. Iz LAA su objavili kako su za Skunk Anansie u Šibeniku rasprodane sve ulaznice za oba dana. U lipnju u Boogaloo dolazi trip hop legenda Tricky (nekad član Massive Attacka). Sve najave možete vidjeti na posebno izdvojenoj temi na Forumu (dok se komentari na iste pišu ovdje).

Nedjelja (14:00)

'Tužne ljubavi su uvijek najteže...'

Buč Kesidi nastupili u Zagrebu: Arenu pretvorili u veliki plesni podij

Dvojac iz Pančeva, Buč Kesidi, u subotu navečer održao je vjerojatno svoj dosad najveći koncert u zagrebačkoj Areni, uz specijalne goste IDEM i Niku Turković, koji su dodatno zagrijali publiku uoči njihovog nastupa. Na pozornici su im se pridružila i dva regionalna glazbena velikana – splitski reper Vojko V i osječki glazbenik z++. Index… na ovoj snimci na Youtube-u se dobro čuje kako je bilo. Još fotki na tportalu… Na Ravno do dna zamjećuju da je prostor i dalje preveliki s obzirom na (ne)popunjenost prostora (iako trenutno u Zagrebu nema neki manji da bi bio taman)…

19.01. (20:48)

Josipa Lisac: Na mojim koncertima nema “Ajmo sad svi zajedno”, osim u Zaboku gdje je publika spontano počela pjevati…

30.12.2025. (21:00)

Po otvorenju se spektakl poznaje

Šest dana Pipsa u Vintageu: Nemoguće je bilo predvidjeti što će se događati koju večer

Rezime recenzenta s Ravno do dna nakon prve večeri: Važno je napomenuti kako će na većini svojih nastupa, posebno u svom Zagrebu, publici prirediti neko iznenađenje, bilo da je riječ o dovođenju gostiju, izvedbama pjesama koje dugo nisu svirali ili mijenjanju aranžmana do te mjere da ćete ponekad imati osjećaj da slušate sasvim novu skladbu. Zbog svega toga, mogu shvatiti one koji će se gužvati na svih šest rasprodanih nastupa u Vintage Industrial Baru… Prvi od tih gigova, održan u petak, sadržavao je sve maloprije spomenute elemente pa su se tako Dubravku Ivanišu na pozornici pridružile, ili ga nakratko zamijenile, njegova kći i supruga, na repertoaru su se našle rijetko svirane “Baka Lucija“, “Motorcycle Boy“ i pogotovo “Mafija“, kao i jedna potpuno nova stvar koja, barem zasad, nosi naziv “Puno poslije“… Pisali i na Glazbi, Poprocku, Sound-Reportu

27.12.2025. (18:00)

Od šapata do distorzije: godina u kojoj su nam uši bile sretne

Najbolji koncerti ove godine prema Ravno do dna: Od Skunk Anansie preko Queens of The Stone Age do Swansa, Rundeka i Urbana

Koncertna godina u Hrvatskoj bila je zgusnuta, glasna i emotivno neujednačena – baš kako treba. Ravno do dna donosi kronološki pregled istaknutijih koncerata održanih ovih godine unutar granica Hrvatske: on angažiranog Marčela i neodoljivog Franka Turnera, preko vokalnih divova Siverta Høyema i Kim Deal, do ljetnih ekstaza sa Skunk Anansie, QOTSA i Gojirom, pa jesenskih rituala Mogwaija, Swansa i Sunn O))). Regionalna scena blistala je uz IDEM, KOIKOI i Grobenskog, dok su Rundek, Amira i Urban dokazali trajnost. Trideset koncerata, nijedan višak – samo kronološki presjek godine u kojoj se glazba opet shvaćala ozbiljno.

17.12.2025. (18:30)

Igra rokenrol, cijela Arena

Urban i četvorka nastupili u rasprodanoj Areni Zagreb

Urban&4, uz pratnju gudačkog kvarteta, proslavili su tri desetljeća zajedničkog rada, prijateljstva i glazbe, naglašavajući zajedništvo s publikom koja traje više od četiri desetljeća. Setlista je donijela presjek njihove karijere, ali i posebna poslastica za dugogodišnje fanove bila je ta da su se na repertoaru su se našle i pjesme koje se rijetko izvode uživo. Kao gost je na binu izašao Gibonni… tportal, VečernjiIndex

09.12.2025. (15:00)

I ne, nije hologram

Frontmen legendarnih Talking Headsa idućeg ljeta nastupa u Puli

David Byrne ponovno će nastupiti u Hrvatskoj 28. lipnja 2026., prvi put u pulskoj Areni, u organizaciji agencije Mars koncerti. Na turneju dolazi na valu odličnih kritika za svoj novi album Who is the sky?. Objavljeni su i novi datumi svjetske turneje, na kojoj Byrne nastupa s impresivnim ansamblom od 13 glazbenika, pjevača i plesača. Svi su potpuno mobilni tijekom cijelog koncerta, baš kao i na njegovoj hvaljenoj American Utopia turneji, što obećava vizualno i glazbeno nezaboravan spektakl. 24 sata

04.12.2025. (19:00)

Uvik kontra

Laibach na Četvrtom zasjedanju AVNOJ-a u Jajcu: Nisu pomaknuli vlastite granice, ali ostaje ista ona uznemirenost

Četvrto zasjedanje AVNOJ-a u Jajcu na bivši Dan republike 29. studenoga, otvorio je osnivač kultne slovenske grupe Laibach Jani Novak, riječima: Nemojte se previše veseliti. Vođa Laibacha, stao je čitati kritike, i grudve komentara, uvreda, zgražanja i filozofskih uvida, ali i frustracija koje su im odaslali različiti pojedinci iz različitih država, uglavnom putem društvenih mreža, potaknuti, ili bolje reći iznervirani viješću da će Laibach nastupiti na antifašističkom festivalu u Jajcu.

S crnim križem na rukavu, za miks pultovima, iza kojih se na zidu izmjenjuju vizuali, projekcije povijesti 20. stoljeća bivše države i sve djeluje hiptnotički: zastave, i ljudi, rovovi i plugovi, ratovi i blato, ofenzive vojski, nacistički zločini razaranja i koncentracijski logori, ispod kojih se katkad provuku glasovi boraca, političkih onodobnih funkcionera, različitih govornika, pa i onih sa suprotnih strana. Vrlo brzo Milan Fras pjeva: “Mi kujemo bodočnost”… Novosti

04.12.2025. (17:00)

Priručnik za one čiji pazuh ne želimo osjetiti

Kako preživjeti koncert (i druge ljude): Pravila ponašanja na svirkama

Za one koji ih baš ne pohode: Pristojno je doći na vrijeme, obući se prikladno (npr. ako ideš npr. u Lisinski, nećeš doći kao da si krenuo u teretanu), ako je prostor skučen – poštuj tuđi prostor (ne moraš rukama micati ljude na svom putu do šanka, dovoljno je pristojno zamoliti)… do obazrivog korištenja mobitela i razumijevanja da koncert nije mjesto za glasne razgovore. Naglašava se važnost osobne higijene, nenametljivog ponašanja u mosh pitu, brige jednih za druge te podrške bendovima kupnjom mercha. Cilj svega je smanjiti stres, povećati uživanje i doprinijeti zajedničkom, pozitivnom iskustvu slušanja glazbe uživo. Ravno do dna

29.11.2025. (08:00)

Tko pjeva, kraj godine broji lakše

Doček Nove godine: U Zagrebu sviraju Dubioza Kolektiv, Elemental i IDEM, u Splitu Baby Lasagna i Željko Bebek

Hrvatski gradovi objavljuju rasporede novogodišnjih nastupa. Dubrovnik prednjači s bogatim programom: festival otvara Doris Dragović, a nastupaju i Vanna, Zečić, Bebek te Dino Merlin u novogodišnjoj noći, uz Hiljsona Mandelu i Jakova Jozinovića. Prvog dana 2026. pjeva Petar Grašo, a 2. siječnja Severina nastupa u Rixosu. Zdravko Čolić zabavljat će goste hotelske večeri, a Lepa Brena novu godinu dočekuje u Tivtu. Poreč najavljuje Tonyja Cetinskog, Novalja Giuliana i Diktatore, Pag Lidiju Bačić, a Split bi trebao dočekati uz Baby Lasagnu i Željka Bebeka. tportal, Muzika, Index