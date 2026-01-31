Sve vam zdravo i veselo bilo!
Kries u rasprodanom Vintage Industrialu: Zna li naša cijenjena dijaspora za njih?
Ulaznice su bile rasprodane i tražila se karta više. Čini mi se, kaže recenzentica za Ravno do dna, da su ova gospoda spremna za ispunjavanje većih prostora. Zna li naša dijaspora, koja toliko cijeni hrvatsku baštinu, za jedan Kries? Znaju li svjetski poznavatelji world music scene, da osim tamburica, Hrvatska ima raznovrsnu glazbeno-tradicijsku prošlost koju ovaj bend pretače u sadašnjost? We Move Music Croatia, zašto ne dovesti ovu energiju i tradiciju i u svijet?