Shut down computer

Denis & Denis se oprostili koncertom u Laubi: Kraj 42 godine dugog putovanja
Danas (10:00)

Denis & Denis se oprostili koncertom u Laubi: Kraj 42 godine dugog putovanja

“Stisnut ćemo se nekako i vratiti u 80-e”, riječi su kojima je Marina Perazić u petak navečer otvorila oproštajni koncert kultne grupe Denis & Denis u prepunoj Laubi, priredivši dostojan oproštaj od glazbene priče duge 42 godine. Od “Sobe 23” do “Programa tvog kompjutera”, “Kolačića”, pjesme inače iz Marinine solo karijere te ponovne izvedbe “Oaze snova” na bisu, na zahtjev publike, stihovi su neprestano odjekivali Laubom. Muzika… krajem ožujka oprostili su se i od riječke publike. Torpedo


28.03. (11:00)

Uskoro zadnji koncert legendarnih Denis & Denis

Posljednji program tvog kompjutera zatresla je obožavatelje koji će imati zadnju priliku vidjeti ih. Turneja obuhvaća nekoliko gradova u regiji, u punom je tijeku, a nakon čega duo više nikada neće nastupati zajedno. Davor i ja već dulje vrijeme osjećamo veliki napor i stres prilikom svakog odlaska na koncert, tako da smo dočekali proljeće da odradimo oproštajnu turneju. Kad si u našim godinama, nije ti svejedno u koje doba godine ćeš se izložiti većem naporu, rekla je Marina Perazić za Muziku. Najupečatljiviji trenutak joj je prvo pojavljivanje u emisiji “Hit meseca” s pjesmomProgram tvog kompjutera” davne 1984. Domaća publika imat će priliku oprostiti se s njima u Rijeci 28. ožujka (danas) u Exportdrvu, dok se zadnji koncert ikad održava u Zagrebu 10. travnja u Laubi.