Shut down computer

Posljednji program tvog kompjutera zatresla je obožavatelje koji će imati zadnju priliku vidjeti ih. Turneja obuhvaća nekoliko gradova u regiji, u punom je tijeku, a nakon čega duo više nikada neće nastupati zajedno. Davor i ja već dulje vrijeme osjećamo veliki napor i stres prilikom svakog odlaska na koncert, tako da smo dočekali proljeće da odradimo oproštajnu turneju. Kad si u našim godinama, nije ti svejedno u koje doba godine ćeš se izložiti većem naporu, rekla je Marina Perazić za Muziku. Najupečatljiviji trenutak joj je prvo pojavljivanje u emisiji “Hit meseca” s pjesmom “Program tvog kompjutera” davne 1984. Domaća publika imat će priliku oprostiti se s njima u Rijeci 28. ožujka (danas) u Exportdrvu, dok se zadnji koncert ikad održava u Zagrebu 10. travnja u Laubi.