Shut down computer
Denis & Denis se oprostili koncertom u Laubi: Kraj 42 godine dugog putovanja
“Stisnut ćemo se nekako i vratiti u 80-e”, riječi su kojima je Marina Perazić u petak navečer otvorila oproštajni koncert kultne grupe Denis & Denis u prepunoj Laubi, priredivši dostojan oproštaj od glazbene priče duge 42 godine. Od “Sobe 23” do “Programa tvog kompjutera”, “Kolačića”, pjesme inače iz Marinine solo karijere te ponovne izvedbe “Oaze snova” na bisu, na zahtjev publike, stihovi su neprestano odjekivali Laubom. Muzika… krajem ožujka oprostili su se i od riječke publike. Torpedo