I bi glazba

Nove najave glazbenih događanja: Kraftwerk u Puli, Tricky, Lorde, Empire of The Sun…
Ova će godina ući u povijest kao jedna od najbogatijih po pitanju glazbenih zvijezda koje sviraju kod nas i u okolici. Otprije najavljenim Mobyju, Marilynu Mansonu, Lennyju Kravitzu, Davidu Byrneu, Jacku Whiteu na Nmusicu, Amyl and The Sniffers i drugima, pridružuju se Kraftwerk u pulskoj Areni krajem srpnja, a tu su i Empire of The Sun, Rundek & Ekipa na Šalati, kao i Lorde. Iz LAA su objavili kako su za Skunk Anansie u Šibeniku rasprodane sve ulaznice za oba dana. U lipnju u Boogaloo dolazi trip hop legenda Tricky (nekad član Massive Attacka). Sve najave možete vidjeti na posebno izdvojenoj temi na Forumu (dok se komentari na iste pišu ovdje).