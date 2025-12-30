Po otvorenju se spektakl poznaje
Šest dana Pipsa u Vintageu: Nemoguće je bilo predvidjeti što će se događati koju večer
Rezime recenzenta s Ravno do dna nakon prve večeri: Važno je napomenuti kako će na većini svojih nastupa, posebno u svom Zagrebu, publici prirediti neko iznenađenje, bilo da je riječ o dovođenju gostiju, izvedbama pjesama koje dugo nisu svirali ili mijenjanju aranžmana do te mjere da ćete ponekad imati osjećaj da slušate sasvim novu skladbu. Zbog svega toga, mogu shvatiti one koji će se gužvati na svih šest rasprodanih nastupa u Vintage Industrial Baru… Prvi od tih gigova, održan u petak, sadržavao je sve maloprije spomenute elemente pa su se tako Dubravku Ivanišu na pozornici pridružile, ili ga nakratko zamijenile, njegova kći i supruga, na repertoaru su se našle rijetko svirane “Baka Lucija“, “Motorcycle Boy“ i pogotovo “Mafija“, kao i jedna potpuno nova stvar koja, barem zasad, nosi naziv “Puno poslije“… Pisali i na Glazbi, Poprocku, Sound-Reportu…