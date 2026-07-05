Suze na stranu, Trump je zbunjen
Komemoracija za ajatolaha Hameneija okupila milijune u Teheranu
U Teheranu su započele višednevne komemoracije za bivšeg vrhovnog vođu Irana, ajatolaha Alija Hameneija, koji je ubijen 28. veljače 2026. u američko-izraelskim zračnim udarima. Njegovo tijelo izloženo je u Velikoj džamiji Mosalla, a vlasti na ceremonijama u Iranu i Iraku očekuju do 20 milijuna ljudi prije ukopa u Mašhadu. U napadu je pogubljeno i nekoliko članova ajatolahove obitelji, dok mu je sin teško ranjen. Američki predsjednik Donald Trump izrazio je iznenađenje masovnim žalovanjem, sugerirajući da suze iranskih građana možda nisu iskrene jer je vjerovao da su mrzili vođu. 24 sata