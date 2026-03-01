Mnogi prosvjednici u Iranu uzvikuju ime Reze Pahlavija, prognanog sina posljednjeg iranskog šaha, pozivajući na njegov povratak. Istovremeno, i sam Pahlavi poziva narod da izađe na ulice, stavljajući se ponovno u središte zbivanja. U trenutku kada je Islamska revolucija 1979. godine svrgnula monarhiju njegova oca, on se nalazio u Sjedinjenim Državama na obuci za borbenog pilota.

Iz daljine je promatrao kako se njegov otac, Mohammad Reza Pahlavi, nekoć moćni saveznik Zapada, bori pronaći utočište i na kraju umire od raka u Egiptu, piše BBC. Danas, u 65. godini, Reza Pahlavi ponovno traži ulogu u oblikovanju budućnosti svoje domovine. Iz svog doma u mirnom predgrađu Washingtona, pristaše ga opisuju kao skromnog i pristupačnog čovjeka kojeg se često može vidjeti u lokalnim kafićima, obično u pratnji supruge Yasmine i bez vidljivog osiguranja.

U egzilu je Pahlavi ostao snažan simbol za monarhiste. Mnogi se sjećaju vladavine njegove obitelji kao razdoblja brze modernizacije i bliskih veza sa Zapadom. Međutim, drugi to vrijeme pamte po cenzuri i zloglasnoj tajnoj policiji. Index… Njegovog su oca srušili u Islamističkoj revoluciji 1979. koju je vodio Ruholah Homeini. Njegov nasljednik, ajatolah Ali Hamnei danas ima 86 godina, trenutno se skriva, a navodno postoji plan da pobjegne u Moskvu. Independent