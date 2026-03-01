Ajatolah je mrtav, eksplozije u Dubaiju, Dohi, Manami… “Kreće povijesna odmazda”
Iran je potvrdio smrt vrhovnog vođe Alija Hameneija nakon izraelskog napada na kompleks u Teheranu. Na njegovom X profilu objavljena je poruka s vjerskim referencama. Donald Trump izjavio je da SAD vjeruju kako su izvješća točna. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu navodno je dobio dokumentaciju o tijelu. Satelitske snimke pokazuju da je rezidencija uništena, dok su ranija izvješća tvrdila da je ajatolah bio premješten na sigurnu lokaciju. Index
- Rat s Iranom je teže završiti nego započeti… u kontekstu mogućeg pada režima i intervencije koju zagovaraju Trump i Netanyahu, naglašava se etnička i politička složenost zemlje te rizik dugotrajnog sukoba čije bi posljedice ponajviše snosio iranski narod (Index)
- Trumpova odluka da napadne i pokuša srušiti iranski režim uz potporu Izraela gura Bliski istok u veliki rat koji bi mogao trajati tjednima, piše Sky. (N1)
- Kompleks u kojem je ubijen vrhovni vođa nalazi se u centru Teherana, u blizini sveučilišta. Riječ je o centru za donošenje odluka i ključnom sjedištu teokratskog vodstva Islamske Republike. Voditelj na državnoj televiziji koji je narodu priopćio vijest, zaplakao je tijekom čitanja službene objave (Index)
- Hoće li biti nafte? Iran je, prema navodima, napao američke baze u Kataru, Kuvajtu, UAE-u i Bahreinu te ispalio rakete prema Izraelu, što je izazvalo strah od eskalacije i poremećaja opskrbe kroz Hormuški tjesnac, ključnu rutu za oko 20% svjetske nafte. Nafte će vjerojatno biti, ali uz moguće poremećaje i rast cijena, jer bi zemlje poput Saudijske Arabije i UAE-a mogle povećati proizvodnju, dok bi dugotrajniji sukob i blokada tjesnaca izazvali ozbiljnije nestašice i novu energetsku krizu (DW)