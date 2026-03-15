Više od 3000 ljudi ubijeno je u izraelsko-američkim napadima na Iran, od toga oko 1300 civila
Među poginulima je najmanje 1319 civila, uključujući 206 djece, izvijestila je aktivistička grupa HRANA, koja je podatke dobila od aktivističke mreže u Iranu, a poziva se i na izvješća zdravstvenog sektora, hitnih službi i zaposlenika civilnog društva. Prema HRANA-i ubijeno je 1122 vojnika. Dodatnih 599 smrtnih slučajeva nije se moglo precizno pripisati ni vojsci ni civilnom stanovništvu. Izraelska vojska planira još najmanje tri tjedna kampanje protiv Irana s “tisućama preostalih ciljeva”, rekao je u nedjelju za američku televiziju CNN glasnogovornik izraelske vojske. Američke obavještajne službe raspolažu informacijama kako je pokojni iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamenei, bio oprezan prema mogućnosti da njegov sin, Modžtaba Hamenei, preuzme vlast, doznaje CBS News. Nije ga smatrao dovoljno sposobnim i inteligentnim Jutarnji