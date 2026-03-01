Odlazak nasljednika Homeinija i čeličnog arhitekta teokratskog Irana, odabran privremeni ajatolah
Ajatolah Ali Khamenei, vrhovni vođa Irana od 1989. godine, preminuo je u 86. godini, ostavljajući iza sebe nasljeđe brutalne represije i duboke izolacije. Iako je na vlast došao kao neočekivan i teološki “slab” kandidat, moć je zacementirao izgradnjom moćnog sigurnosnog aparata i paradržavnog financijskog carstva. Njegovu vladavinu obilježili su bespoštedni obračuni s prosvjednicima, nuklearne tenzije sa Zapadom i širenje regionalnog utjecaja. Iako vrlo proračunat u korištenju samoproglašenog koncepta „herojske fleksibilnosti“ za očuvanje režima, kobnim su se pokazali zračni udari i njegovo kategoričko odbijanje kompromisa oko balističkog programa. Večernji… privremeni vrhovni vođa je Alireza Arafi, objavio je Times of India