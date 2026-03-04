Hakirani špijuni na daljinski
Smrt ajatolaha: Izraelov AI sustav omogućio precizni napad na iranski vrh
Izrael je, prema pisanju CNN i The Financial Times, razvio sofisticirani obavještajni sustav temeljen na umjetnoj inteligenciji koji obrađuje goleme količine podataka – od nadzornih kamera do satelitskih snimki – kako bi generirao precizne mete. Hakirane prije nekoliko godina, kamere su Izraelu omogućile da detaljno mapira grad, utvrdi obrasce kretanja i stvori složenu sliku zbivanja unutar neprijateljske prijestolnice. Te su kamere bile tek dio znatno složenijeg obavještajnog sustava koji je doveo do subotnjeg napada u kojem su ubijeni iranski vrhovni vođa i drugi visoki dužnosnici, piše CNN. Sustav je navodno omogućio likvidacije iranskih dužnosnika, uključujući vrhovnog vođu Alija Hameneija, u zajedničkoj operaciji SAD-a i Izraela. Ključni politički akteri bili su Benjamin Netanyahu i Donald Trump, čiji su razgovori prethodili napadu. Index