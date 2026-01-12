Kako cariniš, tako ćeš i žeti
Korporacije tuže SAD zbog carina: u igri povrat 133 milijarde dolara
Više od tisuću kompanija, uključujući Costco, Toyotu i Pumu, tuži američku vladu tražeći povrat oko 133 milijarde dolara carina uvedenih tijekom Trumpova mandata. Vrhovni sud SAD-a uskoro bi mogao odlučiti jesu li carine donesene nezakonito korištenjem izvanrednih ovlasti (IEEPA). Nakon što su suci pokazali skepticizam, korporacije su masovno krenule u pravnu ofenzivu. I u slučaju poraza države, povrat novca neće biti automatski, već kroz pojedinačne sudske postupke, dok administracija najavljuje pokušaj ponovnog uvođenja carina drugim pravnim putem. Lider