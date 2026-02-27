Ameri izvisili, ili?
Trumpov carinski zid na sudu: Tko zapravo plaća ceh?
Nakon što je Vrhovni sud SAD-a carine proglasio neustavnima (jer se na to gleda kao na porez koji mora potvrditi Kongres), analiza Velimira Šonje za Ekonomski lab potvrđuje da su 85-90% troška „popili“ američki uvoznici i potrošači, a ne strani izvoznici. Dok Trump carinama pokušava pokrpati proračunski deficit (1,6% BDP-a), podaci pokazuju veću inflaciju u SAD-u nego u Europi. Kina se, unatoč padu izvoza u Ameriku, uspješno prilagodila širenjem na ostatak svijeta. Strategija reindustrijalizacije zasad donosi veće cijene, dok Trumpova taktička borba s institucijama i saveznicima dugoročno slabi američku poziciju naspram Pekinga.