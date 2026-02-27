Ameri izvisili, ili?

Trump se dugo trudio kadrovirati i utjecati na Vrhovni sud jer je bio svjestan moći neovisnog sudstva u američkoj demokraciji. Vrhovni sud SAD-a, s obzirom da su dužni odlučivati stručno i neovisno o ideološkim i stranačkim orijentacijama, presudio je da je velik dio carina koje je Donald Trump uveo pozivajući se na zakon o izvanrednim situacijama – neustavan. Time je oslabljen njegov glavni pregovarački i fiskalni instrument, vrijedan stotine milijardi dolara godišnje. Ipak, dio carina ostaje, a administracija najavljuje alternativne pravne osnove i druge instrumente industrijske politike. Odluka otežava Trumpovu strategiju reindustrijalizacije i pritiska na trgovinske partnere, ali je ne zaustavlja. Tržišta su reagirala umjereno, dok slabiji rast BDP-a dodatno komplicira ekonomsku sliku na početku nove faze njegova mandata. Tu su i tužbe američkih poduzetnika, od kojih su neke i dobili, kaže Velimir Šonje za Ekonomski lab