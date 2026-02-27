Ameri izvisili, ili?

Trumpov carinski zid na sudu: Tko zapravo plaća ceh? - Monitor.hr
Trumpov carinski zid na sudu: Tko zapravo plaća ceh?

Nakon što je Vrhovni sud SAD-a carine proglasio neustavnima (jer se na to gleda kao na porez koji mora potvrditi Kongres), analiza Velimira Šonje za Ekonomski lab potvrđuje da su 85-90% troška „popili“ američki uvoznici i potrošači, a ne strani izvoznici. Dok Trump carinama pokušava pokrpati proračunski deficit (1,6% BDP-a), podaci pokazuju veću inflaciju u SAD-u nego u Europi. Kina se, unatoč padu izvoza u Ameriku, uspješno prilagodila širenjem na ostatak svijeta. Strategija reindustrijalizacije zasad donosi veće cijene, dok Trumpova taktička borba s institucijama i saveznicima dugoročno slabi američku poziciju naspram Pekinga.


Nedjelja (16:00)

Tako je to u demokraciji

Vrhovni sud ograničio Trumpove carine i oslabio ključni alat njegove ekonomske politike

Trump se dugo trudio kadrovirati i utjecati na Vrhovni sud jer je bio svjestan moći neovisnog sudstva u američkoj demokraciji. Vrhovni sud SAD-a, s obzirom da su dužni odlučivati stručno i neovisno o ideološkim i stranačkim orijentacijama, presudio je da je velik dio carina koje je Donald Trump uveo pozivajući se na zakon o izvanrednim situacijama – neustavan. Time je oslabljen njegov glavni pregovarački i fiskalni instrument, vrijedan stotine milijardi dolara godišnje. Ipak, dio carina ostaje, a administracija najavljuje alternativne pravne osnove i druge instrumente industrijske politike. Odluka otežava Trumpovu strategiju reindustrijalizacije i pritiska na trgovinske partnere, ali je ne zaustavlja. Tržišta su reagirala umjereno, dok slabiji rast BDP-a dodatno komplicira ekonomsku sliku na početku nove faze njegova mandata. Tu su i tužbe američkih poduzetnika, od kojih su neke i dobili, kaže Velimir Šonje za Ekonomski lab

20.02. (20:00)

Netko drugi ipak drži ključeve

Vrhovni sud srušio Trumpove carine, presuda kaže da je prekršio zakon

Vrhovni sud Sjedinjenih Država presudio je da je predsjednik Donald Trump prekršio savezni zakon jednostranim uvođenjem sveobuhvatnih carina, ocijenivši da je ta ovlast u nadležnosti Kongresa. Odluka predstavlja težak udarac za Trumpovu ekonomsku politiku u drugom mandatu. Reakcije su podijeljene: bivši potpredsjednik Mike Pence i guverner Gavin Newsom pozdravili su presudu. Iako sud ograničava sadašnje mjere, ostavlja mogućnost da predsjednik pokuša uvesti carine drugim zakonskim putem. Index

  • BBC: Teško da će Trump odustati od carina (Index), Postoji nekoliko američkih zakona koji predsjedniku omogućuju da ih ponovno uvede
  • Trump krajem ožujka putuje u Kinu. Pregovarat će o carinama i trgovinskom miru (Index)
12.01. (22:00)

Kako cariniš, tako ćeš i žeti

Korporacije tuže SAD zbog carina: u igri povrat 133 milijarde dolara

Više od tisuću kompanija, uključujući Costco, Toyotu i Pumu, tuži američku vladu tražeći povrat oko 133 milijarde dolara carina uvedenih tijekom Trumpova mandata. Vrhovni sud SAD-a uskoro bi mogao odlučiti jesu li carine donesene nezakonito korištenjem izvanrednih ovlasti (IEEPA). Nakon što su suci pokazali skepticizam, korporacije su masovno krenule u pravnu ofenzivu. I u slučaju poraza države, povrat novca neće biti automatski, već kroz pojedinačne sudske postupke, dok administracija najavljuje pokušaj ponovnog uvođenja carina drugim pravnim putem. Lider

29.12.2025. (16:00)

Nekad zaštitnik, danas „frenemy“ s carinama i strategijom

Trump i EU u 2025.: saveznik koji se predomislio

Nova američka Nacionalna sigurnosna strategija označila je dubok zaokret u odnosima SAD-a i EU-a. Washington EU prikazuje kao urušeni projekt, dok Kinu spušta na razinu gospodarskog rivala, a Rusiji nudi „stratešku stabilnost“. Bruxelles to vidi kao otvoreni raskid i političko miješanje, uključujući potporu europskoj desnici. Iako Trump dovodi u pitanje europsku sigurnost i financiranje Ukrajine, Kongres ograničava povlačenje američke vojske iz Europe. Od carina do NATO-a – sukob više nije samo trgovinski, nego i strateški. DW

29.09.2025. (23:00)

Učinimo Ameriku glupljom!

Trump: Uvodim carinu od 100 posto na sve filmove snimljene izvan SAD-a

SAD će uvest carinu od 100 posto na sve filmove snimljene izvan zemlje, priopćio je danas američki predsjednik Donald Trump u objavi na društvenoj mreži Truth Social. “Našu filmsku industriju otele su druge države, baš kao da kradu slatkiše djeci. Kalifornija, s njezinim slabim i nesposobnim guvernerom, posebno je teško pogođena! Stoga, kako bismo riješili ovaj dugotrajni i beskonačni problem, uvest ću carinu od 100 posto na sve filmove koji su snimljeni izvan Sjedinjenih Američkih Država. Hvala na pažnji. UČINIMO AMERIKU PONOVNO VELIKOM! Predsjednik DJT’”, objavio je. Index
