Netko drugi ipak drži ključeve

Vrhovni sud srušio Trumpove carine, presuda kaže da je prekršio zakon
Vrhovni sud Sjedinjenih Država presudio je da je predsjednik Donald Trump prekršio savezni zakon jednostranim uvođenjem sveobuhvatnih carina, ocijenivši da je ta ovlast u nadležnosti Kongresa. Odluka predstavlja težak udarac za Trumpovu ekonomsku politiku u drugom mandatu. Reakcije su podijeljene: bivši potpredsjednik Mike Pence i guverner Gavin Newsom pozdravili su presudu. Iako sud ograničava sadašnje mjere, ostavlja mogućnost da predsjednik pokuša uvesti carine drugim zakonskim putem. Index