Netko drugi ipak drži ključeve

SAD će uvest carinu od 100 posto na sve filmove snimljene izvan zemlje, priopćio je danas američki predsjednik Donald Trump u objavi na društvenoj mreži Truth Social. “Našu filmsku industriju otele su druge države, baš kao da kradu slatkiše djeci. Kalifornija, s njezinim slabim i nesposobnim guvernerom, posebno je teško pogođena! Stoga, kako bismo riješili ovaj dugotrajni i beskonačni problem, uvest ću carinu od 100 posto na sve filmove koji su snimljeni izvan Sjedinjenih Američkih Država. Hvala na pažnji. UČINIMO AMERIKU PONOVNO VELIKOM! Predsjednik DJT’”, objavio je. Index

Zašto ne i na glazbu? I knjige? Nek Amerika bude jako velika!