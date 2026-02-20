Vrhovni sud srušio Trumpove carine, presuda kaže da je prekršio zakon - Monitor.hr
Danas (19:00)

Netko drugi ipak drži ključeve

Vrhovni sud srušio Trumpove carine, presuda kaže da je prekršio zakon

Vrhovni sud Sjedinjenih Država presudio je da je predsjednik Donald Trump prekršio savezni zakon jednostranim uvođenjem sveobuhvatnih carina, ocijenivši da je ta ovlast u nadležnosti Kongresa. Odluka predstavlja težak udarac za Trumpovu ekonomsku politiku u drugom mandatu. Reakcije su podijeljene: bivši potpredsjednik Mike Pence i guverner Gavin Newsom pozdravili su presudu. Iako sud ograničava sadašnje mjere, ostavlja mogućnost da predsjednik pokuša uvesti carine drugim zakonskim putem. Index

  • BBC: Teško da će Trump odustati od carina (Index), Postoji nekoliko američkih zakona koji predsjedniku omogućuju da ih ponovno uvede
  • Trump krajem ožujka putuje u Kinu. Pregovarat će o carinama i trgovinskom miru (Index)

12.01. (21:00)

Kako cariniš, tako ćeš i žeti

Korporacije tuže SAD zbog carina: u igri povrat 133 milijarde dolara

Više od tisuću kompanija, uključujući Costco, Toyotu i Pumu, tuži američku vladu tražeći povrat oko 133 milijarde dolara carina uvedenih tijekom Trumpova mandata. Vrhovni sud SAD-a uskoro bi mogao odlučiti jesu li carine donesene nezakonito korištenjem izvanrednih ovlasti (IEEPA). Nakon što su suci pokazali skepticizam, korporacije su masovno krenule u pravnu ofenzivu. I u slučaju poraza države, povrat novca neće biti automatski, već kroz pojedinačne sudske postupke, dok administracija najavljuje pokušaj ponovnog uvođenja carina drugim pravnim putem. Lider

29.12.2025. (16:00)

Nekad zaštitnik, danas „frenemy“ s carinama i strategijom

Trump i EU u 2025.: saveznik koji se predomislio

Nova američka Nacionalna sigurnosna strategija označila je dubok zaokret u odnosima SAD-a i EU-a. Washington EU prikazuje kao urušeni projekt, dok Kinu spušta na razinu gospodarskog rivala, a Rusiji nudi „stratešku stabilnost“. Bruxelles to vidi kao otvoreni raskid i političko miješanje, uključujući potporu europskoj desnici. Iako Trump dovodi u pitanje europsku sigurnost i financiranje Ukrajine, Kongres ograničava povlačenje američke vojske iz Europe. Od carina do NATO-a – sukob više nije samo trgovinski, nego i strateški. DW

29.09.2025. (23:00)

Učinimo Ameriku glupljom!

Trump: Uvodim carinu od 100 posto na sve filmove snimljene izvan SAD-a

SAD će uvest carinu od 100 posto na sve filmove snimljene izvan zemlje, priopćio je danas američki predsjednik Donald Trump u objavi na društvenoj mreži Truth Social. “Našu filmsku industriju otele su druge države, baš kao da kradu slatkiše djeci. Kalifornija, s njezinim slabim i nesposobnim guvernerom, posebno je teško pogođena! Stoga, kako bismo riješili ovaj dugotrajni i beskonačni problem, uvest ću carinu od 100 posto na sve filmove koji su snimljeni izvan Sjedinjenih Američkih Država. Hvala na pažnji. UČINIMO AMERIKU PONOVNO VELIKOM! Predsjednik DJT’”, objavio je. Index
Zašto ne i na glazbu? I knjige? Nek Amerika bude jako velika!