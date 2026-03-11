Krešiminator

Krešimir Sučević Međeral statistički je najuspješniji lovac u Potjeri - Monitor.hr
Krešimir Sučević Međeral statistički je najuspješniji lovac u Potjeri

Lovac iz kviza Potjera, Dean Kotiga, objavio je statistiku pobjeda, poraza i osvojenog novca među lovcima. Iako je Kotiga rekorder s 500 nastupa i više od 2 milijuna eura osvojenih protiv natjecatelja, po omjeru pobjeda najuspješniji je Krešimir Sučević Međeral s 333 pobjede i samo 65 poraza, i to u oko stotinu emisija manje. U statistici su još Morana Zibar, Mladen Vukorepa i Mirko Miočić, a rasprava gledatelja o “najopasnijem” lovcu ponovno se rasplamsala. tportal


22.06.2024. (18:00)

Slučaj vlastitog blackouta

Jergović: Dean Kotiga, čovjek čiji je posao da svoje neznanje izlaže poruzi rulje

Kratak insert iz kviza “Potjera” kruži društvenim mrežama. Pita Joško Lokas: “Koji je Međimurac 2023. napisao roman ‘Slučaj vlastite pogibelji’”. U krupnom kadru lovac Kotiga, izgubljenog pogleda, veoma zbunjen u duši, izgovara tek da bi nešto rekao: Žmirić. Stvar postaje lokalno viralna. Zoran Žmirić insert objavljuje na svom fejsbuku, uz neki duhovit i pametan komentar. Svima je, čini nam se, jasno što se dogodilo. Kotigi se dogodio klasični blackout. Komentatori na Žmirićevom otvorenom fejsbuku krenuli su vrijeđati Kotigu i njegovo tobožnje neznanje pretvarati u nešto drugo.

Kotiga jedan je od nekoliko profesionalnih hrvatskih kvizašica i kvizaša, redom prilično obrazovanih urbanih likova srednje i mlađe generacije. Posao lovaca je da više puta tjedno sve svoje neznanje izlažu poruzi rulje. Opasan i neugodan posao. Neobičan su oni svijet za hrvatske prilike. Premda možda ne znaju zamijeniti osigurač u stanu ili žarulju na automobilskom faru (premda to na novijim i boljim autima ne zna više nitko), ti ljudi imaju više humanističkog obrazovanja, znanja o svijetu oko sebe, civilizacijske i kulturološke samosvijesti, nego Vlada, Sabor, Vrhovni i Ustavni sud i svi znanstveni instituti u Hrvatskoj, zajedno. Oni su, tako ćemo to reći, ona druga i drukčija Hrvatska, koja ima svijest o sadržaju pojma kojim smo se kao učkurom opasali. Miljenko Jergović za svoj blog.

04.09.2020. (21:30)

Slučaj Influencer

Kotiga: Svi smo na dobitku! Pronio se glas o Doris, pronio se glas o restoranu, a profitirao sam i ja

Ja kao najveći lokalni, ako ne i regionalni influencer pristajem samo na suradnje najvišeg nivoa, pa sam tako od ovog proljeća ponosni ambasador Konzuma odnosno Konzumbassador!! Nedjelja je naravno dan za misu i obiteljska slavlja, to odmaranje na kraju tjedna sam pak pokupio od samog Boga, jednog od najlegendarnijih influencera svih vremena, kaže influencer Dean Kotiga u intervjuu za Jutarnji. Prokomentirao je i slučaj influencerice koju je napao Matanić zbog žicanja obroka.

05.07.2020. (20:30)

Šta ste ono pitali?

Kvizaš Dean Kotiga: Slabo pamtim, treba samo disciplinirano čitati, čitati i čitati

Znanje i snalažljivost je dobitna kombinacija u paru. Nekad snalažljivost i inteligencija ne ovise o znanju, ali znanje je tu da to podeblja i dodatno ojača. Nisam isključiv – rekao je kvizaš Dean Kotiga danas Stankoviću o tome što je važnije u kvizovima. A o sposobnosti memoriranja: Uvijek je nekakav mit, pogotovo kod kvizaša, o fotografskom pamćenju. Ja ne da nemam fotografsko pamćenje, nego se osjećam da loše pamtim… Treba samo disciplinirano čitati, čitati i čitati. Ja uvijek kažem da nije tajna u dobrom pamćenju nego u tonama i tonama i satima i danima čitanja.

03.06.2015. (17:18)

Dean Kotiga iz kviza ‘Potjera’: Najvažnija u životu mi je hrana. Onda žene. Tek onda kvizovi…