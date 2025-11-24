Kripto-svijet vrvi od prevara: slučaj 20 milijuna eura - Monitor.hr
Danas (14:00)

Kad klik na oglas postane najskuplji hobi

Kripto-svijet vrvi od prevara: slučaj 20 milijuna eura

Felix Wandraschek izgubio je gotovo 20 milijuna eura nakon što je upao u sofisticiranu kripto-prijevaru, započetu jednim online oglasom i “pouzdanim” pozivom. Istraga austrijskog tužiteljstva otkriva golemu mrežu lažnih platformi, sumnjivih računa i tranzicija preko brojnih kripto-burzi, uključujući Binance. Novinari projekta The Coin Laundry analizirali su tisuće transakcija i najmanje 25 milijardi eura ilegalnih sredstava na burzama u zadnje dvije godine. Kripto-ekosustav, slabo reguliran u mnogim državama, postao je magnet za prijevare, pranje novca i druge kriminalne aktivnosti, dok žrtve rijetko uspijevaju povratiti izgubljena sredstva. DW


Slične vijesti

24.10. (07:00)

Kad se klađenje pretvara u prognozu, a porez u zagonetku

Prediktivna tržišta u Hrvatskoj: siva zona između kripta i klađenja

Prediktivna tržišta poput Polymarketa omogućuju trgovanje vjerojatnošću događaja – od izbora do cijena dionica – koristeći stablecoin USDC. U Hrvatskoj za takve platforme ne postoji jasan pravni okvir: dobit se može tumačiti kao kapitalni dobitak na kripto-imovini (porez 12%) ili kao dobitak od klađenja (10–30%), ali bez licenciranog priređivača. Porezna uprava zasad nema službeni stav, pa korisnici sami snose rizik i obvezu prijave. Dok EU uvodi jasnija pravila kroz uredbu MiCA, Hrvatska još traži odgovor što je zapravo “ulaganje u budućnost.” Lider

20.10. (22:00)

Kad fiat zakuha, Bitcoin se hladi u sefu

Hiperbitcoinizacija možda već tiho počinje – institucije napuštaju fiat, okreću se Bitcoinu

Makroinvestitor Dan Tapiero upozorava na moguće početke hiperbitcoinizacije usred rasta cijene zlata, slabljenja fiat valuta i sve većeg institucionalnog interesa za Bitcoin. Cijena zlata probila je povijesne rekorde, dok Bitcoin bilježi povlačenje s burzi i rast hashratea. Investitori traže sigurnost u “tvrdoj” imovini, a sve više institucionalnih fondova uključuje Bitcoin u svoje portfelje. Skok povjerenja u digitalnu imovinu sugerira da se monetarna promjena već događa – tiho, ali neizbježno. CryptoSlate, Index

21.09. (16:00)

Kako izgubiti živce i dobiti kriptovalutu

Vodič za kripto: Kako najsigurnije ući u svijet kriptovaluta

U novoj epizodi Fintech Talksa, Liderovog podcasta, programerka i stručnjakinja za kriptotržište Belma Gutlić objašnjava što su kriptovalute, kako se razlikuju od dionica i zašto su bitcoin i ethereum glavni igrači. Nudi praktične savjete za početnike – od walleta do burzi – te upozorava na rizike poput hakiranja i prevara. Razgovara se i o faktorima koji najviše utječu na cijenu, realnim mogućnostima ulaganja te budućnosti kripta, uključujući institucionalna ulaganja i isplate plaća u digitalnim valutama. Ukratko, epizoda je priručnik za sve koji žele ući u kripto svijet bez da odmah nasjednu na najčešće zamke.

18.08. (14:00)

Kad memecoin vrišti na Redditu, ozbiljni projekti šapću na GitHubu

Solana, Ethereum i ekipa: tko je sljedeća kripto zvijezda?

Analitičari sve više ističu projekte s pravom infrastrukturom i korisnošću, a ne memecoine koji su trenutačno u trendingu. Best Wallet nudi alat za praćenje takvih prilika – od GitHub aktivnosti do ETF prijava – štiteći korisnike od prijevara i “rug pullova”. Solana se spominje kao favorit uz Ethereum, dok Chainlink, projekti RWA i AI integracije dobivaju pažnju zbog stvarnih slučajeva upotrebe. Institucionalna podrška i potencijalni ETF-ovi mogli bi potaknuti sljedeći veliki rast tržišta. Poslovni

13.08. (12:00)

Tisuće litara vode za par bajtova u oblaku

Ekoštetočina bitcoin: Za nastanak kriptovalute troši se više vode nego što je godišnje potroši 300 milijuna ljudi

Da je bitcoin država, bio bi 24. po redu po potrošnji električne energije, s globalnim udjelom od 0,6 posto. Takozvano rudarenje kriptovaluta ne odnosi se na fizičko rudarenje već na energetski izrazito intenzivan proces verificiranja transakcija putem rješavanja složenih kriptografskih problema, za što su potrebni jaki kompjutori, a kada se oni riješe ulagači su nagrađeni bitcoinima ili nekom drugom kriptovalutom. Samo jedna transakcija bitcoina generira emisije stakleničkih plinova ekvivalentne vožnji benzinskog automobila između 1.600 i 2.600 kilometara ili avionskom letu od Amsterdama do New Yorka. Na bitcoin 2021. godine potrošeno je 1,6 bilijuna litara vode. Podijeljeno na transakcije, jedna jedina transakcija bitcoina konzumira 16 tisuća litara vode, dovoljno da se napuni manji bazen. Novosti

13.08. (10:00)

Nema skrivenih blockchain rupa kad poreznici vade kalkulator

Porezna uprava ne spava – kripto se oporezuje kao i sve ostalo

U Hrvatskoj se kapitalni dobici od trgovanja kriptoimovinom oporezuju po stopi od 12% bez prireza, a porezna obveza nastaje pri zamjeni kriptovalute za fiat valutu uz dobitak. Oslobođenje vrijedi ako je prošlo više od dvije godine od kupnje ili pri zamjeni kripto-kripto. Rudarenje se oporezuje kao drugi dohodak, a dobit pri zamjeni također podliježe porezu. Prijava se podnosi do kraja veljače putem JOPPD obrasca, uz detaljnu evidenciju svih transakcija, dokumentaciju i obračun metodom FIFO. tportal

23.07. (01:00)

Penzija ili jackpot – vidjet ćemo kad dođe vrijeme

Raos: Trump omogućuje privatnom kapitalu i kriptovalutama da budu dio mirovinske štednje, što je rizično

Trumpova administracija želi dinamizirati tržište mirovinskih fondova i običnim građanima približiti trgovanje rizičnim kapitalom, uključujući ulaganje u kriptovalute, što znači da će osiguranici uskoro moći držati kriptovalute u svojim mirovinskim portfeljima. Ova promjena donijet će dostupnost viših prinosa malim ulagačima, diversificirat će strukturu ulaganja te omogućiti (dodatni) rast velikih investicijskih fondova. Privatni, rizični kapital, kao i kriptovalute poput bitcoina i ethereuma, bit će tretirani kao standardna imovina, što će doprinijeti njihovoj vidljivosti i prihvaćenosti u društvu. No uvođenje privatnog kapitala donosi i nedostatak transparentnosti i visoke naknade. Kriptovalute dodatno uvode ekstremnu volatilnost te nedostatak jasnih i regulatornih jamstava. U Europskoj uniji mirovinski sustavi naginju sigurnosti, a ulaganja su strogo određena konzervativnim pravilima (iako kod nas ni dva stupa više nisu dovoljna zbog demografske situacije, zbog čega se dio mirovina uplaćuje iz proračuna). Višeslav Raos za tportal.

15.07. (20:00)

Anoniman, ali pun k’o brod

Misteriozni Satoshi Nakamoto uskoro među 10 najbogatijih ljudi svijeta

Kad je prvi put lansiran bitcoin, anonimna osoba ili tim ljudi koji djeluju pod imenom Satoshi Nakamoto za sebe je izrudarila i zadržala oveću količinu bitcoina, u novčaniku ima oko milijun bitocina. Najnoviji val porasta vrijednosti bitcoina pogurao je tu kriptovalutu na nove vrhunce, pa izraženo u dolarima on danas vrijedi više od 121.000 dolara. Samim time Satoshijevo se bogatstvo popelo na preko 133 milijarde američkih dolara. To misterioznog tvorca bitcoina svrstava u sam vrh najbogatijih ljudi svijeta. Prema Bloombergu, smjestio bi se s tim iznosom na 12. mjesto, između tehnoloških poduzetnika Michaela Della (137 milijardi, 11. mjesto) i Billa Gatesa (123 milijarde, službeno 12. mjesto). Bug

19.06. (23:00)

Kripto je cool – dok ti ne zakuca poreznik na wallet

Zbog Porezne se mora čuvati evidencija stjecanja kripto imovine

Zarada na kriptovalutama u Hrvatskoj podliježe porezu na kapitalnu dobit, a porezni obveznici dužni su sami obračunati i prijaviti porez do kraja veljače za prethodnu godinu. Ključno je čuvati dokaze o ulaganju i vođenje detaljne evidencije svih transakcija, uključujući staking, rudarenje i airdropove. Bez vjerodostojnih dokaza o podrijetlu sredstava Porezna uprava može smatrati zaradu neprijavljenim dohotkom. Plaćanja kripto karticama, poput Binance kartice, također su oporeziva. Stručnjaci upozoravaju: bez uredne dokumentacije – dolazi porezni nered. Lider

11.06. (20:00)

Kripto je zakon... doslovno

Što svaki porezni obveznik treba znati o kriptoimovini

U Hrvatskoj se kriptovalute smatraju imovinom i podliježu porezu na kapitalnu dobit. Građani moraju prijaviti zaradu, ali su oslobođeni oporezivanja ako imovinu drže dulje od dvije godine. Pravilna evidencija i poznavanje poreznih propisa ključni su za izbjegavanje kazni. Stručnjaci upozoravaju na opasnosti ulaganja i potrebu za informatičkom pismenošću, a Porezna uprava preporučuje edukaciju i oprez. Poduzetnici kripto evidentiraju kao zalihe ili dugotrajnu nematerijalnu imovinu, a dobit im se oporezuje stopom od 10 ili 18 posto. Ne nasjedajte na kriptogurue – ni digitalno zlato nije bez rizika. Lider