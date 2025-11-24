Kad klik na oglas postane najskuplji hobi
Kripto-svijet vrvi od prevara: slučaj 20 milijuna eura
Felix Wandraschek izgubio je gotovo 20 milijuna eura nakon što je upao u sofisticiranu kripto-prijevaru, započetu jednim online oglasom i “pouzdanim” pozivom. Istraga austrijskog tužiteljstva otkriva golemu mrežu lažnih platformi, sumnjivih računa i tranzicija preko brojnih kripto-burzi, uključujući Binance. Novinari projekta The Coin Laundry analizirali su tisuće transakcija i najmanje 25 milijardi eura ilegalnih sredstava na burzama u zadnje dvije godine. Kripto-ekosustav, slabo reguliran u mnogim državama, postao je magnet za prijevare, pranje novca i druge kriminalne aktivnosti, dok žrtve rijetko uspijevaju povratiti izgubljena sredstva. DW