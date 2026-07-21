Kad te ovi odozgore žele cenzurirati, ti izvedi performans (ili barem probaj)
Kritika društva i cenzure: Siniša Labrović o položaju umjetnosti i gušenju slobode u Hrvatskoj
U intervjuu s Domagojem Novokmetom na portalu Ideje.hr, konceptualni umjetnik Siniša Labrović govori o položaju umjetnosti, pritisku političkih moćnika i cenzuri. Naglašava da su napadi na umjetnike zapravo poruka cijelom društvu, kojim vlast nastoji uspostaviti lažni mir i poslati opomenu onima koji nisu na njihovoj liniji. Objašnjava financijsku i egzistencijalnu nesigurnost nezavisnih stvaralaca, spominje lažne optužbe s kojima se susretao te razloge svog odlaska u Berlin. Upozorava da Hrvatska dramatično zaostaje u hvatanju u koštac s ključnim društvenim, obrazovnim i ekološkim izazovima te najavljuje svoje nadolazeće izložbe i projekte.