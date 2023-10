Prilagođavanje psihotičnom svijetu

Dokumentu koji je u javno savjetovanje pušten u ožujku ove godine struka i nevladin sektor, iako pozdravljaju njegovo usvajanje, ipak zamjeraju niz propusta; od toga da je neambiciozan te da je pisan za pretpandemijsko doba do toga da ne predviđa izdvajanje dodatnih sredstava za provedbu zacrtanih ciljeva. Plan je da do 2030. godine mentalni poremećaji, u odnosu na današnjih šest, čine pet posto u ukupnom pobolu. Stopa suicida planira se smanjiti za 10 posto, a stopa hospitalizacije radi mentalnih poremećaja za 5 posto. Do ispunjenja navedenih ciljeva trebalo bi doći ispunjavajući mjere iz sveukupno četiri akcijska plana, međutim, oni još nisu predstavljeni javnosti. Faktograf