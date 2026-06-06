Zeleni rez u Bordeauxu
Zanimljiva arhitektura: stambeni kompleks La Vallée Verte s vrtlarskim prolazima
Nizozemski studio MVRDV dovršio je stambeni kompleks La Vallée Verte u Bordeauxu, smješten u bivšoj industrijskoj zoni Bastide Niel. Tri nagnute, fasetirane zgrade okružuju središnje dvorište nalik zelenom krateru. Dizajn je oblikovan metodom “suncuta” kako bi se maksimalno iskoristilo sunčevo svjetlo i smanjila sjena. Kompleks sadrži 70 stanova, dječji vrtić i parkiralište. Unutarnje fasade krase brojne lončanice s biljem, a prolazi za vrtlare na balkonima izvedeni su u zabavnom obliku ljudske siluete s vrtlarskim šeširom. Projekt koristi obnovljive izvore energije i spojen je na gradsko grijanje. Dezeen