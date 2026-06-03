I zato je sam dizajn za neke horor
Horor izgrađen na praznini: A24 pretvara internetski mit u filmsku stvarnost
A24 donosi film Backrooms, temeljen na popularnom internetskom fenomenu “liminalnih prostora” redatelja Kanea Parsonsa. Radnja prati frustriranog arhitekta Clarka (Chiwetel Ejiofor) koji kroz zid svoje trgovine namještajem propada u beskrajni, sablasni labirint žutih soba i hodnika. Za potrebe filma izgrađen je masivan set od 30.000 četvornih stopa, a redatelj je inzistirao na fizičkim kulisama umjesto računalne animacije. Scenograf Danny Vermette za Dezeen otkriva da su proveli mjesece testirajući uzorke tapeta i tepiha iz 90-ih kako bi vjerno rekreirali jezu “lošeg i lijenog dizajna” koji izaziva nelagodu.