Luksuz s pogledom na prošlost
Bivši radnički dom u Slovačkoj postao moderan stambeni kompleks
Nekadašnji monumentalni radnički dom “Kosmalt” u slovačkim Košicama, izgrađen 1960-ih za samce iz lokalne željezare, pretvoren je u suvremeni stambeni kompleks s 507 stanova. Biro Atrium Architekti odlučio je zadržati njegov strogi, robusni modernistički karakter umjesto da ga vizualno “omekša”. Zgrada je zadržala svoju prepoznatljivu monokromatsku sivu boju i strogu modularnu mrežu pročelja. Tijekom obnove otkriveni su i restaurirani izvorni materijali poput teraca, mramora i travertina, dok su novi elementi unijeli suvremeni industrijski dizajn. Projekt dokazuje kako socijalističko arhitektonsko nasljeđe može uspješno oživjeti u modernom dobu. Haus