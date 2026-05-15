Kad se arhitektura posvađa s ravnalom
Parametrizam: Od revolucionarnog stila do kontroverzne ostavštine
U novoj epizodi podcasta Dezeen Weekly, urednici Tom Ravenscroft i Jennifer Hahn analiziraju parametrizam – pokret koji Patrick Schumacher naziva najvažnijim stilom nakon modernizma. Parametrizam je suvremeni arhitektonski i dizajnerski stil koji koristi računalne algoritme za stvaranje kompleksnih, zakrivljenih oblika. Umjesto klasičnih crteža, arhitekti definiraju parametre (poput nosivosti ili prirodne svjetlosti) koji automatski generiraju strukture (Kreativno)
Epizoda istražuje ključna pitanja:
- Utjecaj lidera: Je li Schumacherova reputacija naštetila širem prihvaćanju stila?
- Autorska agencija: Koliko slobode ostaje arhitektu pri korištenju naprednih algoritama?
- Povijesni primjeri: Analiza ikoničnih zgrada poput terminala u Yokohami i Centra Heydar Aliyev u Bakuu.
Uz dozu humora, raspravlja se i o tome bi li Schumacher ikada projektirao privatnu ekstenziju za Ravenscroftov dom.