Za stajati ispred toga i gledati
Neobična arhitektura: Od “izdubljenih” zgrada do kinetičkih staklenika
Ovaj Dezeenov pregled neobične arhitekture donosi fascinantne primjere ljudske kreativnosti širom svijeta. Upoznajte londonsku zgradu The Scoop savršeno isklesanu radi pogleda na susjednu crkvu, te pješački most u Albi koji prati geometriju povijesnog vijadukta. Od šangajske opere u obliku lepeze i uvrnute norveške galerije The Twist, do kinetičkog staklenika koji se otvara poput cvijeta, ovi projekti redefiniraju prostor. Kolekcija uključuje i dramatične instalacije poput japanskog PVC mjehurića, njemački dekonstruktivistički muzej, te inovativne vizualne posvete u obliku blistavog “mjeseca” u Kini i betonskog fotografskog muzeja u Seulu.